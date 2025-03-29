快訊

TPBL／「叫李雅英來坐腿上」與事實不符 雲豹發聲明並致歉

泰國搜救犬隊挺進強震倒塌現場 徹夜搶救身影「累了就躺瓦礫堆休息」

徐亨欠2億消失演藝圈 「腫到認不出」驚人近況曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

羅明才稱大罷免加劇社會對立 罷團「拔羅波」反要求與傅崑萁劃清

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
國民黨立委羅明才表示尊重人民權利，也強調暴力行為是不對的，並呼籲支持者理性思辨。也表示這反映出基層民眾對罷免行動感到厭惡，認為罷免行動已嚴重影響日常生活。本報資料照片
國民黨立委羅明才表示尊重人民權利，也強調暴力行為是不對的，並呼籲支持者理性思辨。也表示這反映出基層民眾對罷免行動感到厭惡，認為罷免行動已嚴重影響日常生活。本報資料照片

全台大罷免立委不少以進入二階連署，近期偶傳暴力事件，羅明才日前表示暴力行為是不對的，但也認為罷免行動已嚴重影響日常生活，並批評罷免行動加劇社會對立，罷團「拔羅波」今表示，羅若關心民眾日常生活，只要與傅崑萁劃清界線，台灣人生活就受保障。

26日羅明才稱尊重人民權利，強調暴力行為不對，呼籲支持者理性。同時這反映基層民眾對罷免行動感到厭惡，認為罷免行動嚴重影響生活，批評罷免加劇社會對立，呼籲罷團自省。

「拔羅波」今表示，羅回應表示「他尊重人民權利，也強調暴力行為是不對的，並呼籲支持者理性」給予極大的肯定；相對於其他王鴻薇、賴士葆、林德福、張智倫等人未在第一時間正面回應，羅明才委員不但勇氣可嘉，而且有相當的民主素養。

接下來將製作「羅明才反對暴力， 呼籲民眾理性」的看板，出示給未來干擾合法罷免的不理性民眾，希望羅的勇氣與民主素養真的對民眾有影響。

「拔羅波」說，羅在前述正面回應中，緊接著就「批評罷免行動加劇社會對立，呼籲罷團自省」。這是典型的把加害者的過錯推給受害者的套路，按這邏輯既然是罷團要負責，民眾又何必接受羅的勸告？

羅委員呼籲罷團應自省是同意的，事實上團隊每天在街頭推動連署，無時無刻都在自省是否尊重不同的意見？是否理解不理性民眾的心情？是否肯定羅委員的某些正確作為？正是因為這樣，至今罷免行動都沒有加劇社會對立，只是將藍委跟台灣利益對立的事實忠實呈現。

「拔羅波」表示，羅如果真的關心影響民眾日常生活，只要以具體行動表示與傅崑萁劃清界線，不再接受傅崑萁指揮，台灣人的生活方式就可以受到保障，而罷免活動也就必然消失於無形，這一點還請羅明才三思。

罷免

延伸閱讀

央行首曝我國外匯存底美債占比達「這」比重 台幣匯率高層這麼說

罷團控連署遭暴力衝突 羅明才：「惡罷」已嚴重影響人民生活

藍營反罷免晚間板橋登場 罷藍委團體也將現身...連署強調「和平」

傅崑萁激起罷藍委意志？ 江怡臻批：柯建銘更讓人憤怒

相關新聞

徐巧芯盼成藍白合反惡罷示範 黃國昌：民眾黨絕不袖手旁觀

國民黨立委徐巧芯今表示，民眾黨主席黃國昌有傳訊表達願協助反惡罷，她也盼松信成為藍白合反惡罷示範區。黃國昌今則說，徐巧芯在...

反制綠營罷免攻勢 朱立倫批民進黨專政惡罷立委

藍綠大罷免攻防進入短兵相接，國民黨主席朱立倫今領軍在桃園市舉辦第一場大型「還錢於民」政策說明會。朱立倫受訪表示，這次反惡...

大港開唱音樂祭迴避政治題 不讓罷團進場內設連署站

高雄老牌音樂祭「大港開唱」今在高雄駁二登場，11座舞台，7國18組外團和上百組在地樂團演出陣容，規模史上最大。大港開唱早...

羅明才稱大罷免加劇社會對立 罷團「拔羅波」反要求與傅崑萁劃清

全台大罷免立委不少以進入二階連署，近期偶傳暴力事件，羅明才日前表示暴力行為是不對的，但也認為罷免行動已嚴重影響日常生活，...

趙少康憂大罷免若成功 柯建銘就取代韓國瑜變立法院長

大罷免攻防進入短兵相接，國民黨主席朱立倫今領軍在桃園市舉辦還錢於民政策說明會，中廣前董事長趙少康現身助陣。他提到，若民進...

藍營桃園政策說明會 邱奕勝批執政黨一黨獨大拚政治

民進黨發起大罷免，國民黨發起反制今於桃園市楊梅區埔心公園舉行政策說明會，桃園市議長邱奕勝致詞表示，執政黨在立院不認真審法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。