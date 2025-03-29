羅明才稱大罷免加劇社會對立 罷團「拔羅波」反要求與傅崑萁劃清

全台大罷免立委不少以進入二階連署，近期偶傳暴力事件，羅明才日前表示暴力行為是不對的，但也認為罷免行動已嚴重影響日常生活，並批評罷免行動加劇社會對立，罷團「拔羅波」今表示，羅若關心民眾日常生活，只要與傅崑萁劃清界線，台灣人生活就受保障。

26日羅明才稱尊重人民權利，強調暴力行為不對，呼籲支持者理性。同時這反映基層民眾對罷免行動感到厭惡，認為罷免行動嚴重影響生活，批評罷免加劇社會對立，呼籲罷團自省。

「拔羅波」今表示，羅回應表示「他尊重人民權利，也強調暴力行為是不對的，並呼籲支持者理性」給予極大的肯定；相對於其他王鴻薇、賴士葆、林德福、張智倫等人未在第一時間正面回應，羅明才委員不但勇氣可嘉，而且有相當的民主素養。

接下來將製作「羅明才反對暴力， 呼籲民眾理性」的看板，出示給未來干擾合法罷免的不理性民眾，希望羅的勇氣與民主素養真的對民眾有影響。

「拔羅波」說，羅在前述正面回應中，緊接著就「批評罷免行動加劇社會對立，呼籲罷團自省」。這是典型的把加害者的過錯推給受害者的套路，按這邏輯既然是罷團要負責，民眾又何必接受羅的勸告？

羅委員呼籲罷團應自省是同意的，事實上團隊每天在街頭推動連署，無時無刻都在自省是否尊重不同的意見？是否理解不理性民眾的心情？是否肯定羅委員的某些正確作為？正是因為這樣，至今罷免行動都沒有加劇社會對立，只是將藍委跟台灣利益對立的事實忠實呈現。

「拔羅波」表示，羅如果真的關心影響民眾日常生活，只要以具體行動表示與傅崑萁劃清界線，不再接受傅崑萁指揮，台灣人的生活方式就可以受到保障，而罷免活動也就必然消失於無形，這一點還請羅明才三思。