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反制綠營罷免攻勢 朱立倫批民進黨專政惡罷立委
藍綠大罷免攻防進入短兵相接，國民黨主席朱立倫今領軍在桃園市舉辦第一場大型「還錢於民」政策說明會。朱立倫受訪表示，這次反惡罷的宣傳主軸，就是要讓民眾感受到還錢於民，這些立委認真幫大家監督荷包，而民進黨為了一黨之私發動惡罷，人民不能接受。
朱立倫受訪時表示，我們堅持的，就是要讓民眾感受到「還錢於民」，包括財劃法，就是把錢還給地方、還錢於民，立法院嚴格的審查預算，也是要還錢於民。只是說，這些立委認真努力地來幫大家監督荷包，而民進黨為了一黨之私、為了專政，希望能夠過半惡罷，相信這是人民不能接受的。
媒體提問「還錢於民」政策說明會第一場選在楊梅，是因覺得該選區較危險嗎？朱立倫表示，其實桃園有規畫6場，今天是第一場，接下來還會有其他場次，每一個選區都會舉辦。
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