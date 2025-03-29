快訊

緬甸強震 觸發台灣2周內恐有規模6以上地震？氣象署回應了

校友公開信點名回應區桂芝發言 北一女校長今首發聲

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

高雄大港開唱音樂祭今開唱 罷團場外邀聽團年輕人簽連署書

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨不分區立委沈伯洋（右）今天到高雄大港開唱外圍收連署書。記者郭韋綺／攝影
民進黨不分區立委沈伯洋（右）今天到高雄大港開唱外圍收連署書。記者郭韋綺／攝影

反共護台志工聯盟發起胖卡巡迴連署行動正式啟動，今天首站來到高雄「大港開唱」音樂祭，在鹽埕區大勇路大港開唱入口周邊號召連署，全台35選區罷免連署書都收，民進黨不分區立委沈伯洋也現身加入，他說，駐點到晚上音樂祭結束，每份連署書都不會放棄，多收一份是一份。

沈伯洋說，大家覺得台南、高雄一直沒辦法參與連署，大港開唱是高雄重要音樂祭，相信參加的每個人都有自由靈魂，一定對國會亂象有感覺，因為音樂祭場內不能有政治活動，所以在場內收受連署書，並且全國都收，希望讓大家抵抗意志透過音樂祭再展現一次。

聯盟指出，高雄「大港開唱」音樂祭向來是年輕族群重要文化盛事，反共護台志工聯盟特別選擇此地作為巡迴行動首站，號召年輕族群透過民主機制發聲。

聯盟表示，沈伯洋也鼓勵年輕人勇於表態，參與連署，他提及當年「大港開唱」一度因為市長選舉結果險遭取消，然而「投錯人沒有關係，只要站出來連署、投下罷免票，都還有機會改變未來。」

胖卡巡迴車抵達現場短短1小時內，已有超過300名民眾前來連署，不少人自發性舉起標語表達支持，如「我是聽團仔，我挺大罷免」、「歌單可以爛，立委不行」、「協尋討厭傅崐萁的花蓮人」投入大罷免連署。

大罷免公民團體在高雄大港開唱音樂祭外圍設據點收連署書。記者郭韋綺／攝影
大罷免公民團體在高雄大港開唱音樂祭外圍設據點收連署書。記者郭韋綺／攝影
大罷免團體在高雄捷運站前設據點邀年輕人簽署連署書。記者郭韋綺／攝影
大罷免團體在高雄捷運站前設據點邀年輕人簽署連署書。記者郭韋綺／攝影

罷免

延伸閱讀

國台辦曝接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列

新黨告發沈伯洋違反國安法 游智彬：謝長廷認證的「惡質立委」

翁曉玲稱打麻將不能說「五筒」 沈伯洋4字反擊：虧是法學教授

沈伯洋要成立國安法庭 馬文君：想控制社會剷除異己

相關新聞

稱徐巧芯「走火入魔」惹議 秦慧珠臉書千字文曝原由

台北市議員秦慧珠日前在政論節目廣告時間，評論同黨立委徐巧芯進到國會後，比中指、穿睡衣「走火入魔」一番談話引發爭議，認為不...

影／被秦慧珠稱走火入魔 徐巧芯：我們感情一直非常好

面臨被罷免危機的國民黨立委徐巧芯，今天出席「街頭開講：捍衛行動！青年上街反惡霸護民主！首站–松山信義守護徐巧芯」記者會，...

連結韓國瑜、財劃法、反戒嚴 藍反罷空戰三主軸曝光

全台掀起大罷免，國民黨預計在二階段成案後，立即強化陸空戰，全面熱戰。陸戰方面除透過百場宣講、基層組織活動以外，空戰三主軸...

高雄大港開唱音樂祭今開唱 罷團場外邀聽團年輕人簽連署書

反共護台志工聯盟發起胖卡巡迴連署行動正式啟動，今天首站來到高雄「大港開唱」音樂祭，在鹽埕區大勇路大港開唱入口周邊號召連署...

台中8立委全罷 藍綠全數進二階開戰成了超級熱戰區

全台大罷免，台中8名藍綠立委罷免案全數進二階，藍綠政黨正式開戰，成熱戰區引議論。反大罷免藍白聯手發起的「惡罷退散平安法會...

青年抗惡霸宣講今開跑 徐巧芯：國外驚訝台執政黨罷免在野立委

大罷免來勢洶洶，國民黨今天啟動「青年上街反惡霸護民主」宣講活動，首站來到台北市立委徐巧芯的選區。KMT STUDIO召集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。