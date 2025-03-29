高雄大港開唱音樂祭今開唱 罷團場外邀聽團年輕人簽連署書
反共護台志工聯盟發起胖卡巡迴連署行動正式啟動，今天首站來到高雄「大港開唱」音樂祭，在鹽埕區大勇路大港開唱入口周邊號召連署，全台35選區罷免連署書都收，民進黨不分區立委沈伯洋也現身加入，他說，駐點到晚上音樂祭結束，每份連署書都不會放棄，多收一份是一份。
沈伯洋說，大家覺得台南、高雄一直沒辦法參與連署，大港開唱是高雄重要音樂祭，相信參加的每個人都有自由靈魂，一定對國會亂象有感覺，因為音樂祭場內不能有政治活動，所以在場內收受連署書，並且全國都收，希望讓大家抵抗意志透過音樂祭再展現一次。
聯盟指出，高雄「大港開唱」音樂祭向來是年輕族群重要文化盛事，反共護台志工聯盟特別選擇此地作為巡迴行動首站，號召年輕族群透過民主機制發聲。
聯盟表示，沈伯洋也鼓勵年輕人勇於表態，參與連署，他提及當年「大港開唱」一度因為市長選舉結果險遭取消，然而「投錯人沒有關係，只要站出來連署、投下罷免票，都還有機會改變未來。」
胖卡巡迴車抵達現場短短1小時內，已有超過300名民眾前來連署，不少人自發性舉起標語表達支持，如「我是聽團仔，我挺大罷免」、「歌單可以爛，立委不行」、「協尋討厭傅崐萁的花蓮人」投入大罷免連署。
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