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台中8立委全罷 藍綠全數進二階開戰成了超級熱戰區

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
台中「惡罷退散平安法會」直播宣講場次與地點。圖／惡罷退散志工團提供
台中「惡罷退散平安法會」直播宣講場次與地點。圖／惡罷退散志工團提供

全台大罷免，台中8名藍綠立委罷免案全數進二階，藍綠政黨正式開戰，成熱戰區引議論。反大罷免藍白聯手發起的「惡罷退散平安法會」今天及4月2日分別在西區和南區登場；綠「人民是頭家」廟口開講，明天將在西區登場。

台中6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等罷免行動日前全數邁入二階連署，綠委蔡其昌、何欣純罷免案昨通過一階，罷免團體「拔菜行動」、「不純下架」、啟動二階連署。

民進黨台中市黨部主委許木桂表示，目前大罷免照原來進度執行，根據中央黨部指示，全國舉辦300場「人民是頭家」廟口開講，台中由各議員獨立或聯合舉辦，明天「人民是頭家」將在西區宣講；各議員服務處也加班收連署書，尤其清明連假期間，爭取返鄉遊子支持。

民進黨「人民是頭家」廟口開講明天上午10時在台中市西區德順宮、大忠福德祠前廣場，由市議員江肇國、鄭功進、陳雅惠、黃守達、與何文海等人主辦，邀前立委陳柏惟、新北市議員卓冠廷廟口開講。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，除了藍白合反大罷免的「惡罷退散平安法會」外，綠委蔡其昌、何欣純罷免案進入二階，國民黨也全面開戰，提供罷免連署站及宣講，計畫下個月分別為6名藍委舉辦問政說明會，也會邀請主席朱立倫到場。

藍白聯手發起「惡罷退散平安法會」直播宣講活動，今下午3時30分將在台中市西區忠誠里活動中心登場，除了惡罷退散志工團長、民眾黨蔡壁如、鄭麗文、歷史哥李易修外，也邀藍委馬文君、核能流言終結者創辦人黃士修等人開講。另一場4月2日晚間7時30分至8時30分在南區大慶活動中心開講，都是力挺該區藍委羅廷瑋。

「惡罷退散平安法會」直播宣講活動今天將在台中市西區忠誠里活動中心登場。圖／惡罷退散志工團提供
「惡罷退散平安法會」直播宣講活動今天將在台中市西區忠誠里活動中心登場。圖／惡罷退散志工團提供
民進黨「人民是頭家」廟口開講明天將在台中市西區登場。圖／民進黨提供
民進黨「人民是頭家」廟口開講明天將在台中市西區登場。圖／民進黨提供

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