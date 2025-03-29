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青年抗惡霸宣講今開跑 徐巧芯：國外驚訝台執政黨罷免在野立委

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
面臨罷免危機的國民黨立委徐巧芯（左二）今天出席「街頭開講：捍衛行動！青年上街反惡霸護民主！首站–松山信義守護徐巧芯」記者會，並與國民黨立委葛如鈞（右二）、國民黨發言人楊智伃（右一）等一起高呼反罷免口號。記者胡經周／攝影
面臨罷免危機的國民黨立委徐巧芯（左二）今天出席「街頭開講：捍衛行動！青年上街反惡霸護民主！首站–松山信義守護徐巧芯」記者會，並與國民黨立委葛如鈞（右二）、國民黨發言人楊智伃（右一）等一起高呼反罷免口號。記者胡經周／攝影

罷免來勢洶洶，國民黨今天啟動「青年上街反惡霸護民主」宣講活動，首站來到台北市立委徐巧芯的選區。KMT STUDIO召集人、立委葛如鈞表示，執政黨要罷免35位在野黨立委，這是民主倒退，他們不同意罷免，呼籲大家一定要出門投不同意；徐巧芯也說，連國外都訝異台灣的執政黨怎麼會罷免所有的在野黨立委。

葛如鈞今天率領國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、副發言人康晉瑜，以及國民黨青年團成員，到徐巧芯位於北市信義區的服務處前舉行記者會，並到市場宣講。葛如鈞表示，民主的時代絕對不會有任何一個民主政黨，要罷免35位在野黨立委，這是民主倒退，他們絕對不同意罷免像徐巧芯這麼優秀的立委，他們會做徐巧芯的後盾。

徐巧芯提到，一位澳洲記者向她表達不解台灣為何大罷免，因為澳洲沒有罷免這種東西，而且很多國家也都沒有，國外都訝異台灣的執政黨怎麼會把所有的在野黨立委全部罷免。

對於國民黨台北市議員秦慧珠日前在政論節目廣告時間稱徐巧芯「走火入魔」一事，徐巧芯說，她與秦慧珠一直感情很好，兩人有很多的合作，上周春酒活動秦慧珠也有邀請她一起參加，當天秦慧珠甚至說有需要的話，可以跟黃復興黨部一起舉辦造勢活動，她非常感謝秦慧珠。

徐巧芯強調，秦慧珠說話向來比較直接、直白，自己與秦慧珠的關係平和，秦完全是被帶風向，然後用直播方式播出，雖然秦慧珠的用詞可能有一點點尖銳，但她不會在意。她也說，當年黃花崗烈士為國犧牲，用生命爭取自由民主，有很多人也都不理解，每個人的問政風格不一樣，每一位青年的風格也都不一樣，但大家都是為了中華民國，國民黨全黨會團結在一起。

至於跟國民黨前立委費鴻泰的整合，徐巧芯說，自己經常碰到費鴻泰，兩人相談甚歡，在地方的整合情況非常好。此外，民眾黨主席黃國昌也有傳訊息給表達願意幫忙，所以她的選區就是藍白合示範區，所有選票都會爭取。

徐巧芯 罷免

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