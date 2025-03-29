大罷免進入2階連署 林俊憲：最該有危機意識的是民進黨

中選會公布罷免案最新罷免查對結果，除了35件罷免泛藍立委案，新增8件罷免民進黨立委案。對此民進黨立委林俊憲發文直言，「面對大罷免，最該有危機意識的，其實是民進黨。」如果大罷免失敗將重創民進黨執政，民進黨台南市黨部今天已在市區、納骨塔、夜市等動員擺攤，協助衝刺二階罷免書。

林俊憲在臉書發文指出，他從1月初就呼籲黨內同志，面對大罷免，民進黨沒有考慮是否參與的本錢，只能考量如何參與？何時參與？

林俊憲表示，賴主席也發出動員令，要求全體黨公職全力協助二階連署，因為若大罷免未成功，會面對的是更肆無忌憚的藍白立委、面對的是52個陳玉珍。

林俊憲強調，就像總預算，每年都要審查一次，今年有罷免，他們都敢如此亂來，未來3年又要怎麼辦？還有辦法執政嗎？如果大罷免失敗了，民進黨執政會很痛苦，他也直言「民進黨退無可退，台灣民主更是退無可退」。

林俊憲也分享，從動員令發布以來，他的服務處已經收到100多份連署書，主要集中在雙北、桃園、台中四都，尤其非常多是大學生。再加上從年初開始幫台南的友善店家轉交一階連署，前前後後數百份，說明即使在台南，連署站也確實有需求。

林俊憲也提到，所有旅居台南的外縣市朋友，都可以到他的服務處填寫連署書，因為已有準備全國各地的二階連署書，不用長途跋涉、也不用怕威脅打壓，「在台南就能改變你的家鄉」。

林俊憲呼籲民進黨現在要全體動員，民進黨要當公民的側翼，現在黨中央也規畫300場的小型宣講會，那就把它變為300場的擺攤收連署書，要全力要投入，公民團體發起的大罷如果成功了，第一個得利的還是民進黨，現在民進黨已經沒有辦法切割了，成功或失敗都算到民進黨。

民進黨台南市黨部主委郭國文今天下午2點在中西區國華街三段9巷口（淺草多功能中心）設攤進行宣傳；另今天也同步在新營福園孝思堂、富貴南山紀念中心、伊木手工捲餅騎樓及晚上在花園夜市舉行罷免連署宣傳擺攤活動，並協助收集二階罷免連署書並招募志工。