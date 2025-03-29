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大罷免！遭昔大學老師痛罵 藍委羅廷瑋國小老師說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
藍委羅廷瑋（中）日前在台中「惡罷退散平安法會」宣講。記者趙容萱／攝影
藍委羅廷瑋（中）日前在台中「惡罷退散平安法會」宣講。記者趙容萱／攝影

台中藍委羅廷瑋罷免案進二階連署，日前遭昔日大學老師吳政峰投書媒體「當立委到處寄生、迷戀權力」。今天他的國小唐姓老師在臉書PO文，「真正的老師只會祝福學生去實現學生自己的理想」。2名老師對羅一褒一貶，引起熱議。

羅廷瑋表示，他現在是立委，把現在工作做好，這是他應該做的。身為立委，把執政黨編列預算其中浮編、濫編抓出來，落實監督責任，這是立委應該要做的。

國立勤益科技大學資訊管理系兼任助理教授吳政峰，日前投書媒體表示，羅廷瑋在大學課業並不認真，常打瞌睡，在期末遭當掉，競選連任議員一年不到就挑戰立委，認為羅少年得志，的確不幸。

吳政峰酸羅廷瑋透過對「馬盧江柯」攀親帶故往上爬。「馬盧江柯」即是幫羅廷瑋證婚的馬英九、被羅廷瑋稱乾媽的盧秀燕、有意參選台中市長的江啟臣、為羅廷瑋拍推薦影片的柯文哲。

吳批評羅「不想被看不起、只想贏且到處寄生」的機會主義個性，甚至爆出耍官威的羅生門事件，認為羅「需要狠狠跌一跤」，並強調自己不是側翼，而是始終希望學生「越來越好」的老師。

目前在台中的國小任職的唐姓老師今天PO文，指名給羅廷瑋，文中表示「真正的老師只會祝福學生去實現學生自己的理想，而不是想藉由一層關係去控制學生」，在風暴中站穩，初心就是你的羅盤。

唐姓老師表示，羅國小時，他就跟其他老師說過「這個學生腦筋很好而且白天上課，下午回家還幫家裡賣麵，以後一定會有出息。」羅當選後，也從沒忘記這些曾經的老師，總是在教育議題中幫助老師們解決教育中的困難。

唐姓老師認為，羅從懵懂學生成長為能為民喉舌的立委，這一路走來想必充滿了外人難以想像的艱辛；羅現在所推動的每個法案，都是在為下一代鋪路。保持初心尤為重要，回想當初從政的初衷，不妨回到選區聽聽基層聲音。他強調，羅今日的成就已遠超過他當年的想像，衷心地祝福羅越走越遠，直至目的地。

藍委羅廷瑋的國小唐姓老師在臉書PO文。圖／翻攝自唐姓老師臉書
藍委羅廷瑋的國小唐姓老師在臉書PO文。圖／翻攝自唐姓老師臉書

罷免 羅廷瑋

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