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吳沛憶稱被二藍委潑水淋頭 羅智強：賊喊捉賊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委黃捷、吳沛憶指控曾遭國民黨立委羅智強、葉元之等人潑水淋頭。羅智強（圖左）反擊，完美示範作賊喊捉賊。葉元之（圖右）也說，在立院教文委員會審預算，吳沛憶常常不來，卻趁他去其他委員會時，叫助理錄影造謠未到。圖／聯合報資料照片
民進黨立委黃捷、吳沛憶指控曾遭國民黨立委羅智強、葉元之等人潑水淋頭。羅智強（圖左）反擊，完美示範作賊喊捉賊。葉元之（圖右）也說，在立院教文委員會審預算，吳沛憶常常不來，卻趁他去其他委員會時，叫助理錄影造謠未到。圖／聯合報資料照片

民進黨立委黃捷、吳沛憶表示，曾遭國民黨立委羅智強葉元之等人潑水淋頭，沒水準。羅智強反擊，完美示範作賊喊捉賊。葉元之也說，在立院教文委員會審預算，吳沛憶常常不來，卻趁他去其他委員會時，叫助理錄影造謠未到。

羅智強說，雙標吳沛憶，一起罷了她。吳沛憶與黃捷指控他在立法院潑水、霸凌她們。他只能說，吳沛憶等人完美示範作賊喊捉賊。在上個會期審議憲訴法等法案的過程中，向來暴力的民進黨立委率先潑水挑釁國民黨，國民黨立委也只能潑水反制。整個過程，立法院都有直播，吳沛憶等人也能睜眼說瞎話？

羅智強表示，照吳沛憶等人的意思，是「只准民進黨潑水，不准國民黨反制？」先丟石頭的加害者，反過來咬一口指控被動防禦的受害者。這種水準的立委，好意思罵他沒水準是兩面人？

羅智強酸，要不要請吳沛憶和黃捷評一下，邱議瑩在議場中公然掌摑他，他選擇克制、沒有還手。請她們評一下，是打人耳光的邱議瑩沒水準，還是克制不還手的他沒水準？

羅智強表示，吳沛憶等人的罷免案昨天已通過一階連署，準備進入二階連署。奉勸吳沛憶，民眾期待的是誠實與負責任的政治人物，而不是動輒扭曲事實的說謊政客。也恭喜吳沛憶也成為賴清德總統發動的大罷免潮的「被罷立委」，中正萬華加油。

被點名的葉元之也說，事實是，當時議場內衝突，他被民進黨立委賴惠員壓在主席台上，五、六席民進黨委員拿水淋他，全身都濕了。打人的，好意思喊救人，淋人的，竟然有臉說被淋。

葉元之強調，面對罷免，他就是加倍努力，爭取認同，也沒想著要去攻擊別人，但吳沛憶自己也面對罷免，卻到處含血噴人，「難道我，難道其他人，就活該讓妳胡說八道？」

葉元之也說，講到霸凌，吳沛憶在立法院是有名的「陰損」。立院教文委員會審預算，他認真審查，吳沛憶常常不來，卻讓她助理趁著我去別的委員會質詢時，錄影發文，說他缺席。

葉元之表示，去年0403震災後，國民黨立委洪孟楷質詢國科會要了解全台科學園區災損，吳沛憶卻造謠洪孟楷探尋台積電機密，當天洪孟楷質詢完，吳沛憶自己隔兩號上台質詢，也要了同樣資料。當場，鸚鵡學舌，轉身，就造謠。

葉元之提到，別忘了吳沛憶還造謠國民黨立委陳玉珍，陳玉珍明明是在衝突拉扯中被扯破襯衫，吳沛憶就是好意思睜眼說瞎話，說陳玉珍在外套內只穿運動內衣，是故意脫衣求「碰瓷」。去年國會改革期間，民進黨上街宣講，吳沛憶天外飛來一句「黃國昌不舉，只有25秒，沒擋頭」，根本莫名其妙，讓人尷尬到頭皮發麻。

民進黨立委吳沛憶指控，曾遭國民黨立委羅智強、葉元之等人潑水淋頭。圖／聯合報資料照片
民進黨立委吳沛憶指控，曾遭國民黨立委羅智強、葉元之等人潑水淋頭。圖／聯合報資料照片

吳沛憶 罷免 羅智強 葉元之

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