中選會昨公布罷免8綠委過一階 蘇巧慧曝下一步動作

中選會昨公布除既有罷藍委35案外，新增罷綠委案8件通過一階，包括綠營立委蘇巧慧，蘇巧慧今表示罷免連署書錯誤百出，是造假連署名單，未來在國會認真提出法案，在地方努力服務，把正事做好，把鄉親的需求顧好。

蘇巧慧今上午參加樹林濟安宮保生大帝聖誕暨文化祭系列活動，她對於罷免案通過一街審核表示，個人在新北市服務10年，是三屆立法委員，不論在國會的表現或是在地方的成績，都可受公評，甚至是公督盟評鑑13次的優秀立委，連國民黨的首長和黨工都說自己認真有政績。

蘇說，在這樣的狀況並沒有看到什麼鄉親出來說要罷免，連署站更是小貓兩三隻，反而是看到連署書不但錯誤百出，連幽靈連署、死亡連署也近百位，難怪被大家看出來這是一份造假的連署名單。未來會更努力面對鄉親認真服務，希望國民黨反而應該要自己誠實面對，現在在國會毀憲亂政的惡劣行徑，而不是把年輕的黨工，地方的黨工推出來第一線。

蘇巧慧表示，未來在國會持續認真提出法案，在地方努力服務，把正事做好，這才是一位國會議員應該要有的責任。至於國民黨沒有反省國會毀憲亂政、破壞民主方面進行檢討，反而是地方黨部不斷的造假，連幹部都已經被檢調開始調查，而且現在把年輕黨工推出去第一線擔責任，該檢討的是國民黨。