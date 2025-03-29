快訊

好突然！LINE宣布「個人檔案工作室」將終止服務 AI圖片建立明起停售

緬甸強震恐打亂行程！ 台灣各家「旅行社、旅遊平台」最新情況曝光

盼五一勞動節送大禮！藍營拚修法還民眾5天假

聽新聞
0:00 / 0:00

稱徐巧芯「走火入魔」惹議 秦慧珠臉書千字文曝原由

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員秦慧珠。圖/取自秦慧珠臉書。
台北市議員秦慧珠。圖/取自秦慧珠臉書。

台北市議員秦慧珠日前在政論節目廣告時間，評論同黨立委徐巧芯進到國會後，比中指、穿睡衣「走火入魔」一番談話引發爭議，認為不利藍軍當前迎戰大罷免該有的團結氣氛。對此，秦慧珠昨晚在臉書以千字文回應，並向受到困擾的朋友們說聲見諒。

秦慧珠臉書全文標題是「理性問政，停止見縫插針」，全文如下：

親愛的市民朋友、國民黨的支持者們：

近日，慧珠因為一段直白的言論，在電視上被放大傳播，引發一些風波。經過反思，我認為有必要向所有關心、支持我的朋友們做一番說明。

首先，我的問政風格向來堅定穩健，但不走偏鋒。

從政多年，我始終堅持理性、務實的問政方式，為市民發聲、爭取福利。雖然我個性直爽，偶爾心直口快，但從未刻意激化對立、刻意製造衝突來博取關注。這次的言論之所以引發討論，某種程度上反映了當前政治環境的變遷——政治人物在網路時代，是否必須靠激進言行才能被看見？這樣的趨勢，真的是我們想要的嗎？

舉例來說，近日有政治網紅在機場公開霸凌大陸配偶，這樣的行為雖然吸引了網路流量，卻帶來更多的社會對立與仇恨。這並不是慧珠認同的政治風格。我始終認為，政治應該回歸理性討論、政策辯論，而非流量至上、挑動情緒。

正因如此，我才會針對此類現象發表直白的看法，這也是對所有國民黨政治人物的期許——我們不需要靠極端言行來凸顯自己，而應該用穩健、負責任的態度來面對市政與公共議題。

其次，對於不同意見，我願意傾聽與反思，但不接受不公平的指責。

我理解有些朋友對此事感到不滿，也收到了一些批評與建議。對於理性的指正，我願意檢討與改進。但如果有人以「不敢拼、不敢衝」來批評國民黨的市議員，這樣的說法並不公平。

台北市議會不是立法院，市府由蔣萬安市長執政，我們的角色和挑戰不同。

在市議會，國民黨議員的責任是監督市政、為市民爭取福利，而不是在議事殿堂製造混亂、以激進手段博取關注。因此，衡量一位市議員的表現，應該看他是否為市民爭取福祉，而不是看他是否在議會上衝撞對立。當然，我願意接受有建設性的批評，但不合理的指責則大可不必。

第三，這次的事件純粹是意外，絕非刻意挑起任何紛爭。

我的發言原意是探討政治人物的問政風格，而且是廣告時間的私下談天，用語隨興，結果卻被延伸出許多不同的解讀，甚至影響到了國民黨和相關人士，這並非我所願。在此，我要向因此受到困擾的朋友們說聲見諒，也請大家放心，我仍會堅持穩健理性的問政風格，繼續努力不懈。

最後，關於參與不同立場的媒體節目，我也想做個說明。

有些國民黨朋友認為我不應該上綠色媒體的節目，但我要強調，只要有機會能夠為國民黨發聲，為市政政策辯護，我就會勇敢站上台。我們當然知道媒體各有立場，但正因為如此，更應該有國民黨的聲音出現在這些場域，而不是避而不談、拱手讓人。我不畏懼挑戰，無論在哪個媒體、哪個平台，都會堅定捍衛國民黨的立場，為市民發聲。

親愛的朋友們，感謝大家一直以來的支持與愛護。政治不是追逐流量的競技場，而應該回歸政策、理性與務實。我將繼續秉持這樣的態度，為市民服務，也期待與大家一起努力，讓台北市變得更好。

台北市議員秦慧珠臉書文。圖/取自秦慧珠臉書。
台北市議員秦慧珠臉書文。圖/取自秦慧珠臉書。

罷免

延伸閱讀

脫口稱「走火入魔」秦慧珠臉書說分明 徐巧芯回稱兩人關係好

秦慧珠稱徐巧芯走火入魔 陳雪生：叫她去看病

上政論節目稱徐巧芯走火入魔？秦慧珠澄清還原始末

【重磅快評】徐巧芯被老柯拐杖打傷 還要抓去關？

相關新聞

稱徐巧芯「走火入魔」惹議 秦慧珠臉書千字文曝原由

台北市議員秦慧珠日前在政論節目廣告時間，評論同黨立委徐巧芯進到國會後，比中指、穿睡衣「走火入魔」一番談話引發爭議，認為不...

影／被秦慧珠稱走火入魔 徐巧芯：我們感情一直非常好

面臨被罷免危機的國民黨立委徐巧芯，今天出席「街頭開講：捍衛行動！青年上街反惡霸護民主！首站–松山信義守護徐巧芯」記者會，...

連結韓國瑜、財劃法、反戒嚴 藍反罷空戰三主軸曝光

全台掀起大罷免，國民黨預計在二階段成案後，立即強化陸空戰，全面熱戰。陸戰方面除透過百場宣講、基層組織活動以外，空戰三主軸...

大罷免二階連署難度高 林俊憲：民進黨最該有危機意識

「大罷免」第二階段連署，民進黨立委林俊憲今天表示，面對大罷免，最該有危機意識的，其實是民進黨。他從1月初就呼籲黨內同志，...

大罷免潮守住北市5藍委 蔣萬安堅定表態拋這「12字」

台北市藍營5立委面臨大罷免，進入二階連署，為了反制大罷免，5立委造勢活動陸續展開。對於是否願意支援黨內國民黨立委，守住台...

8綠委罷免案一階通過 打破35比0

大罷免潮來襲，15件一階未達門檻的民進黨立委罷免案已補件完畢。中選會昨天表示，新增8人補件一階通過。據了解，通過者為民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。