大罷免二階連署難度高 林俊憲：民進黨最該有危機意識

「大罷免」第二階段連署，民進黨立委林俊憲今天表示，面對大罷免，最該有危機意識的，其實是民進黨。他從1月初就呼籲黨內同志，面對大罷免，民進黨沒有考慮是否參與的本錢，只能考量如何參與？若大罷免未成功，會面對更肆無忌憚的藍白立委、面對的是52個陳玉珍，

大罷免潮第一階段原先藍綠通過第一階段的人數比是35：0，但中選會昨天公布，有8件立委罷免案可進入二階連署，據了解皆為綠委，包括吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳瑩、伍麗華等人。

林俊憲表示，賴清德總統也發出動員令，要求全體黨公職全力協助二階連署，因為若大罷免未成功，未來面對的，會是更肆無忌憚的藍白立委、面對的是52個陳玉珍。就像總預算，每年都要審查一次，今年有罷免，他們都敢如此亂來，未來3年又要怎麼辦？還有辦法執政嗎？民進黨退無可退，台灣民主更是退無可退。

林俊憲指出，從動員令發布以來，他的服務處已經收到100多份連署書，主要集中在雙北、桃園、台中四都，尤其非常多是大學生。再加上從年初開始幫台南的友善店家轉交一階連署，前前後後數百份，說明即使在台南，連署站也確實有需求。

林俊憲說，再次邀請所有旅居台南的外縣市朋友，可以到他的服務處，已有準備全國各地的二階連署書，帶著身分證來比對填寫就可以，不用長途跋涉、也不用怕威脅打壓，在台南就能改變家鄉。