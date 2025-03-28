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罷免吳思瑤、吳沛憶進二階 綠黨部：哪裡有危險就去相挺

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市黨部與「剷除黑芯」等公民團體舉辦罷免活動。記者邱書昱／攝影
民進黨台北市黨部與「剷除黑芯」等公民團體舉辦罷免活動。記者邱書昱／攝影

中選會今統計，有8件立委罷免案進入二階連署，包含民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。民進黨台北市主委張茂楠表示，不管如何都是嚴陣以待，一定是全力協助幫忙他們，兩人是很好的立法委員，從基層市議員積極培養的政治工作者。

台北市民進黨部今天晚間在饒河夜市口舉辦罷免連署活動。張茂楠受訪表示，民進黨就是全黨一體，「我們不打不打個人戰，我們就打團體戰。」當哪裡有危險，就大家去相挺。

張茂楠也說，現在的罷免連署是要烽火連署，之後在3月30日、4月11日、4月18日等都會持續活動，「除了既定行程之外，我們只會有更多、沒有更少，只有會在中間一直在加上去。」

另外，有關中配亞亞案。張茂楠說，中配亞亞只有拿居留權，卻持續做出傷害台灣的言論，讓台灣社會分不清敵我。尤其最近案例來看，共機擾台、外交挖牆角、干預國際社會組織等，亞亞卻唱和敵對的中國大陸，「那你說這樣是不是傷害台灣人民的感情。」

張茂楠說，在這個情況之下，政府沒有別的選擇，必須要樹立一個準則，就是你生在台灣、台灣就是你的母親，必須要忠於媽媽，必要忠於這個國家，不能再有詆毀台灣的言論，那這樣就成為變滲透的對象。

民進黨台北市黨部與「剷除黑芯」等公民團體舉辦罷免活動。記者邱書昱／攝影
民進黨台北市黨部與「剷除黑芯」等公民團體舉辦罷免活動。記者邱書昱／攝影
民進黨台北市黨部執行長陳嘉行（中）、主委張茂楠（右2）與「剷除黑芯」等公民團體舉辦罷免活動。記者邱書昱／攝影
民進黨台北市黨部執行長陳嘉行（中）、主委張茂楠（右2）與「剷除黑芯」等公民團體舉辦罷免活動。記者邱書昱／攝影

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