罷免吳思瑤、吳沛憶進二階 綠黨部：哪裡有危險就去相挺

中選會今統計，有8件立委罷免案進入二階連署，包含民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。民進黨台北市主委張茂楠表示，不管如何都是嚴陣以待，一定是全力協助幫忙他們，兩人是很好的立法委員，從基層市議員積極培養的政治工作者。

台北市民進黨部今天晚間在饒河夜市口舉辦罷免連署活動。張茂楠受訪表示，民進黨就是全黨一體，「我們不打不打個人戰，我們就打團體戰。」當哪裡有危險，就大家去相挺。

張茂楠也說，現在的罷免連署是要烽火連署，之後在3月30日、4月11日、4月18日等都會持續活動，「除了既定行程之外，我們只會有更多、沒有更少，只有會在中間一直在加上去。」

另外，有關中配亞亞案。張茂楠說，中配亞亞只有拿居留權，卻持續做出傷害台灣的言論，讓台灣社會分不清敵我。尤其最近案例來看，共機擾台、外交挖牆角、干預國際社會組織等，亞亞卻唱和敵對的中國大陸，「那你說這樣是不是傷害台灣人民的感情。」