花蓮查水表案羈押民政處長 縣府：依法查對盼還清白

花蓮市戶政人員登門查對罷免連署人身分，縣府民政處及戶所遭搜索，6名公務人員交保，民政處長明良臻今天遭羈押禁見。縣府表示，戶政人員本於職權進行查對，卻遭到司法調查，呼籲還基層人員安心依法行政的空間，還同仁清白與尊嚴。

戶所人員「查水表」案從上月初爆發，持續延燒，花蓮檢調25日展開搜索，帶回明良臻等7名被告，均是民政處、花蓮市戶所公務人員。明良臻今天經花蓮地院重新裁定羈押禁見，其餘6人包括民政處副處長吳俊毅、花蓮市戶所鍾姓主任等人，先前已獲交保。

縣府行政處長陳建村說，戶政人員都是依照選罷法、行政程序法等相關法規，本於職權進行查對，並沒有使用強制手段，應該符合法律有明文規定，及增進公共利益的必要條件，主觀上既沒有損害他人利益的意圖，客觀上也沒有損害任何民眾的人格權，應與個資法第41條所定的刑事責任無關。

他說，依據戶籍法，戶所得派員查對校正戶籍登記事項，查對身分本來就是戶政人員的既有職權範圍，沒有不當利用個資法；且根據行政程序法第40條，行政機關基於調查事實及證據的必要，得實施勘驗。