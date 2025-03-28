全台罷免潮！台中2綠委罷免案今進二階 8立委全罷

全台大罷免，中選會宣布，台中綠委蔡其昌、何欣純罷免案今通過一階，可進入二階連署，形成台中8名藍綠立委罷免案，全數進入二階連署態勢，政黨奧援加入成熱戰區引議論。

台中6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等罷免行動日前全數邁入二階連署，綠委蔡其昌、何欣純罷免案今天通過一階，罷免團體「不純下架」、「拔菜行動」啟動二階連署。

「拔菜行動」、「不純下架」罷團發言人Max說，罷免何欣純、蔡其昌進入二階，象徵民意正在醞釀一場改變的風暴，主辦團體與支持民眾始終未曾退卻，堅信透過制度內民主行動，才能讓背離民意的政治人物面對應有的問責。中選會對綠委罷免案審查冗長，已引發社會各界對「行政中立」原則的憂慮。

Max說明，2罷團將陸續推動公開說明會、街頭宣講與更多面對民眾的行動，傳遞罷免的理念與訴求，並呼籲中選會必須秉持一致標準、公正處理所有罷免案，避免以政黨色彩決定行政效率，更不能讓公部門淪為壓制異議的工具。