快訊

緬甸規模7.7強震傳1國人失聯 外交部發聲了

龍騰斷橋道路工程土石崩塌！1工人遭活埋 尋獲已成冰冷遺體

曼谷30層倒塌大樓傳2死、多人受困 部落客曝「21億驚人背景」

全台罷免潮！台中2綠委罷免案今進二階 8立委全罷

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中2罷綠委團體「拔菜行動」、「不純下架」22日舉辦罷免記者會。記者趙容萱／攝影
台中2罷綠委團體「拔菜行動」、「不純下架」22日舉辦罷免記者會。記者趙容萱／攝影

全台大罷免，中選會宣布，台中綠委蔡其昌、何欣純罷免案今通過一階，可進入二階連署，形成台中8名藍綠立委罷免案，全數進入二階連署態勢，政黨奧援加入成熱戰區引議論。

台中6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等罷免行動日前全數邁入二階連署，綠委蔡其昌、何欣純罷免案今天通過一階，罷免團體「不純下架」、「拔菜行動」啟動二階連署。

「拔菜行動」、「不純下架」罷團發言人Max說，罷免何欣純、蔡其昌進入二階，象徵民意正在醞釀一場改變的風暴，主辦團體與支持民眾始終未曾退卻，堅信透過制度內民主行動，才能讓背離民意的政治人物面對應有的問責。中選會對綠委罷免案審查冗長，已引發社會各界對「行政中立」原則的憂慮。

Max說明，2罷團將陸續推動公開說明會、街頭宣講與更多面對民眾的行動，傳遞罷免的理念與訴求，並呼籲中選會必須秉持一致標準、公正處理所有罷免案，避免以政黨色彩決定行政效率，更不能讓公部門淪為壓制異議的工具。

罷免

延伸閱讀

反罷免挺羅廷瑋！台中藍白聯手「惡罷退散」明西區宣講

拜會民進黨台中市黨部 何欣純：台中要向前走

罷綠委「破蛋」台中開第一槍？ 刪Q發言人這麼說…

中職／陳傑憲2億鉅約有感 蔡其昌對林立說「加油」

相關新聞

反罷免挺羅廷瑋！台中藍白聯手「惡罷退散」明西區宣講

藍白聯手發起「惡罷退散平安法會」直播宣講活動，明天下午3時30分將在台中市西區忠誠里活動中心登場，力挺藍委羅廷瑋，除了惡...

打破35：0窘境 8綠委罷免案進入二階連署

全台持續大罷免熱潮，中選會統計，截至今天以前，有2件立委罷免案已逾補提期限而未補提，另有8件立委罷免案進入二階連署，因此...

凌濤：若司法大刀砍向青年 請大家站出來力抗執政黨

民進黨立委吳沛憶罷免案領銜人李孝亮的母親昨控訴，國民黨高層指示要求兒子任領銜人；李孝亮對此回應，站出來是「思考後的決定」...

8位綠委一階罷免連署通過 民進黨：全力顧好優秀立委

中選會今天宣布，八位民進黨立委罷免第一階段連署通過。民進黨發言人韓瑩表示，國民黨發起的罷免充斥著死亡、偽造連署，已經證明...

全台罷免潮！台中2綠委罷免案今進二階 8立委全罷

全台大罷免，中選會宣布，台中綠委蔡其昌、何欣純罷免案今通過一階，可進入二階連署，形成台中8名藍綠立委罷免案，全數進入二階...

花蓮民政處長遭羈押禁見 地院：犯罪嫌疑重大、具影響力

花蓮縣政府民政處長明良臻，因涉查水表案，涉犯個資法，花蓮地院今天更裁羈押禁見，承辦法官認為明良臻犯罪嫌疑重大，且是機關主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。