花蓮民政處長遭羈押禁見 地院：犯罪嫌疑重大、具影響力

花蓮縣政府民政處長明良臻，因涉查水表案，涉犯個資法，花蓮地院今天更裁羈押禁見，承辦法官認為明良臻犯罪嫌疑重大，且是機關主管具影響力及資訊掌握優勢，裁定羈押2個月並禁止接見 、通信。

明良臻涉犯個資法，花蓮地院原裁定50萬元交保，遭花蓮高分院撤銷發回，今天下午3時重開羈押庭，明良臻由父親及妹妹陪同到庭，承辦法官晚間6時24分作出裁定，當庭宣告。

地院表示，裁定理由有三點，一是依檢察官檢附證據資料，認定明良臻違反個人資料保護法第44條、第41條之公務員假借職務上之機會，非法利用個人資料罪，嫌疑重大。

另明良臻供述情節與證人證詞、卷內證據不符，也有湮滅、串證的舉動，足認有羈押原因。