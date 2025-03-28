凌濤：若司法大刀砍向青年 請大家站出來力抗執政黨

民進黨立委吳沛憶罷免案領銜人李孝亮的母親昨控訴，國民黨高層指示要求兒子任領銜人；李孝亮對此回應，站出來是「思考後的決定」，並無被逼迫。國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，如果賴政府戒嚴時代的言論審查、司法大刀已向青年砍去，請所有的青年站出來，力抗這個獨裁的執政黨。

凌濤表示，現在綠色獨裁已經造成民眾很大的恐慌，連青年朋友站出來力挺民主，要發揮自己公民的權利，媽媽都還要擔心，就可以看到現在的「綠色恐怖」、「麥卡錫主義」，難道不是正像民進黨以前推出的「島嶼天光」前幾句「親愛的媽媽，請你不用擔心我，原諒我走不開，我要去對付無法原諒的人」嗎？

凌濤指出，看到李孝亮的內容，李很清楚的表達是個人意志，就算壓力再大，李都要站在權力高牆的對立面，對抗這個獨裁政府，如果今天所有的青年朋友不發聲，那未來台灣的民主自由在哪裡？所以與其民進黨要操作一個母親的擔憂，把它變成國民黨高層的施壓，還不如好好檢討民進黨。

凌濤呼籲，請讓青年朋友們自由自在地表達對於臺灣自由民主、學術自由、學生交流的看法，也給青年朋友對台灣希望走向更好的民主方向，一個最好的發聲空間。

凌濤提醒，如果今天賴政府戒嚴時代的言論審查、司法的大刀、綠色的恐怖已經向青年砍去，請所有的青年站出來，而國民黨會成為青年朋友最堅強的後盾、站在青年朋友這一邊，力抗這個「惡罷、獨裁」的執政黨。