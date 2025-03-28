8位綠委一階罷免連署通過 民進黨：全力顧好優秀立委

中選會今天宣布，八位民進黨立委罷免第一階段連署通過。民進黨發言人韓瑩表示，國民黨發起的罷免充斥著死亡、偽造連署，已經證明這些罷免不具正當性，民進黨中央已持續蒐集相關不法證據陸續提告，並將全黨全力顧好每一席本黨優秀立委，做所有立委最強力的後盾，更呼籲司法持續嚴查相關不法事宜，毋枉毋縱。

韓瑩表示，國民黨針對民進黨立委發起的罷免，是報復式的惡意罷免，完全由國民黨中央主導，充斥著政治算計。從各地傳來的死亡、偽造連署可看出，這些偽造連署過程正是證明這些罷免完全不具正當性，針對相關違法情事，黨部近期已蒐集相關事證，也已按鈴提告，呼籲檢調對於不法事宜毋枉毋縱，務必嚴查相關違法行為，以昭公信。

韓瑩指出，民進黨遭國民黨惡意罷免之立委，都是在國會擁有其專業能力，立法問政表現優異，並且勤跑選區，服務深受基層好評的優秀立委，民進黨中央會做所有立委最強力的後盾，全黨將全力守好每位優秀立委，一席都不能掉，讓表現優秀的立委能夠留在國會，繼續為人民守護國家，守護台灣。