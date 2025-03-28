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反罷免挺羅廷瑋！台中藍白聯手「惡罷退散」明西區宣講

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「惡罷退散平安法會」的直播宣講在國民黨台中市南屯區民眾服務社舉行，民眾到場擠爆會場。記者趙容萱／攝影
「惡罷退散平安法會」的直播宣講在國民黨台中市南屯區民眾服務社舉行，民眾到場擠爆會場。記者趙容萱／攝影

藍白聯手發起「惡罷退散平安法會」直播宣講活動，明天下午3時30分將在台中市西區忠誠里活動中心登場，力挺藍委羅廷瑋，除了惡罷退散志工團長、民眾黨蔡壁如、鄭麗文、歷史哥李易修外，也邀藍委馬文君、核能流言終結者創辦人黃士修等人開講。

蔡壁如說明，反惡罷台灣平安法會計畫在台中共舉行4場，每周三、周六會持續開講，之後計畫在新竹、台北辦，讓老百姓知道民進黨實在是太可惡了。

首場「惡罷退散平安法會」直播宣講22日在國民黨台中市黨部舉辦，第二場26日晚在國民黨台中市南屯區民眾服務社舉行，力挺該區藍委廖偉翔，都吸引民眾到場聆聽，擠爆會場。

第三場「惡罷退散平安法會」直播宣講明天下午3時30分至4時30分在西區忠誠里活動中心登場，第四場4月2日（周三）晚間7時30分至8時30分在南區大慶活動中心開講，都是力挺該區藍委羅廷瑋。

台中「惡罷退散平安法會」直播宣講場次與地點。圖／惡罷退散志工團提供
台中「惡罷退散平安法會」直播宣講場次與地點。圖／惡罷退散志工團提供
「惡罷退散平安法會」直播宣講活動明將在台中市西區忠誠里活動中心登場。圖／惡罷退散志工團提供
「惡罷退散平安法會」直播宣講活動明將在台中市西區忠誠里活動中心登場。圖／惡罷退散志工團提供

罷免

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