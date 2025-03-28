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打破35：0窘境 8綠委罷免案進入二階連署

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
罷免團體遞交連署書。圖／報系資料照
罷免團體遞交連署書。圖／報系資料照

全台持續大罷免熱潮，中選會統計，截至今天以前，有2件立委罷免案已逾補提期限而未補提，另有8件立委罷免案進入二階連署，因此目前共計43件立委罷免案已進入或可進入二階連署。

中選會稍早公布，3月13日以前地方完成一階查對結果回報中選會的罷免案，經確認後有35件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署。

中選會表示，統計至今天為止，2件立委罷免案已逾補提期限而未補提，據悉為綠委陳冠廷、王美惠罷免案未補件；另有8件立委罷免案可進入二階連署，因此目前共43件立委罷免案已進入或可進入二階連署；至其餘依法可補提但補提以1次為限的立委、市縣議員罷免案，若符合限期補提者則已在法定查對期間內，皆依法辦理中。

中選會強調，往例此類選務的辦理，中選會暨地方選委會等各選務機關均依法定程序辦理，且並不會為此就程序進行中相關個案細節或特定具體個案內容評論或評價。

據統計，通過的35件立委罷免案皆為泛藍立委，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍立委陳超明。

遭停職的新竹市長高虹安及民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴罷免案也進入二階。

國民黨桃園市議員凌濤日前提前公布，另8件立委罷免案進入二階連署名單，包括新北市蘇巧慧、張宏陸；台北市吳思瑤、吳沛憶；台中市蔡其昌、何欣純；原住民綠委陳瑩、伍麗華等。

罷免

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