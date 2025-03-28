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花蓮民政處長涉違個資法重開羈押庭 議員批縣府甩鍋　

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府民政處長明良臻（右二）因涉查水表案違反個資法，下午重開羈押庭。圖／民眾提供
花蓮縣政府民政處長明良臻（右二）因涉查水表案違反個資法，下午重開羈押庭。圖／民眾提供

花蓮縣政府民政處長明良臻涉罷免「查水表」案，花蓮地院下午重新開庭確認是否羈押。縣議員楊華美要求縣府表態是否將處理或調查？縣府代理祕書長饒忠表示靜候司法調查。

縣議會今天進行第20屆第14次臨時大會二三讀會，下午議程開始前，無黨籍的楊華美提出臨時動議，詢問明良臻涉案，縣府有沒有自行調查？她說，明良臻以往在議會答詢時經常答非所問，顯然已不適任。

民進黨籍縣議員張美慧也說，明良臻遭搜查時，縣府發新聞稿說選務作業時程急迫，希望中選會多一些教育訓練，但花蓮縣府並不是首次辦理，這說法根本就是甩鍋。

國民黨籍縣議員林玉芬則為明良臻發聲，表示國家這麼多弊案，超思、光電等，統統都沒有事，明良臻只是涉嫌違反個資，就被大動作偵蒐，甚至要羈押，她認為「小案大辦、大案不辦」，非常不公平。

代理祕書長饒忠回應，罷免是選務工作，是選委會的職掌，是中選會委託戶政機關辦理，並非縣府業務，行政作為也沒有經過縣市政府，不知道作為是否合乎法規，只有選委會清楚，此案已進入司法程序，縣府現在就是靜待司法調查。

對於饒的說法，張美慧表示，查水表案，明良臻就是越權，下了不該下的指令、做了不該做的事，縣府卻還在支持明良臻；楊華美表示，上月5日爆發「查水表案」她多次詢問，縣府都以不是縣府職權，過問就是行政不中立來搪塞，但明良臻就是涉嫌介入選務，縣府連是否將明良臻停職都不能回答，這種回覆就留給民眾公評。

張美慧 罷免 花蓮縣政府

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