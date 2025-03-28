「雙北大罷共享辦公室」今成立 呼籲民眾加入二階連署行列

大罷免行動進入第二階段，為提高大罷免行動效率和資源運用，雙北志工和罷團成立「雙北大罷共享辦公室」聯合作戰，期許達成三階罷免20位立委的目標，呼籲更多民眾加入連署行列。

共享辦公室提供場地給雙北和外縣市霸團收受連署書，今共雙北6個罷免團體、新北市議員戴瑋姍、山田摩衣、網紅八炯、閩南狼、史書華等人出席活動。

雙北大罷辦公室指出，若期望同一日投罷免票，各區必須在同一時間送件。因須計入造冊整理文書作業程序所需時間，送件時限實為4月30日，今日不計，二階連署僅剩33天。

台灣北社副社長羅浚暄表示，共享辦公室成立以後，是屬於罷團、民眾的辦公室，不是只有收雙北，全台都收，有獨立行政作業可以完成連署，這場罷免不是藍綠之爭，是制度之爭，共產黨還沒來，卻有代理人進到台灣了，從去年2月開始的毀憲亂政、廢除憲法法庭、廢除監察院、砍預算。

羅浚暄表示，罷免是制度之爭，而非藍綠，要讓制度維持在台灣所要的狀況，公民要團結，二階連署是全國的事情，已經開始開刀，要注入新血，不然無法完成手術。

板橋大刪元團隊表示，二階已過20天，進度不到一半，約1.5萬份，近期坊間謠言多，雙北會聯合發布聲明澄清，也需要更多人站出來，有時間可以當志工，沒時間可以在網路擴散，告訴大家行動的重要性。

罷免林德福團體領銜人朱約信說，明天是青年節也是黃花崗七十二烈士紀念日，明日會在中和四號公園舉辦反共音樂會，他們進度比較落後，連署書份數只有1萬多1點，希望雙和鄉親一起站出來罷免。