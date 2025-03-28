罷免羅智強團體校園旁擺攤惹議 賴士葆：太扯了
全台掀起大罷免，罷免國民黨立委團體正在進行第二階段連署。不過，有網友指控，罷免國民黨立委羅智強團體竟然在校園旁擺攤，引發爭議，國民黨立委賴士葆也直呼太扯了。
網友在社群平台「脆」（Threads）上指控，罷免羅智強團體日前在大安區銘傳國小旁擺攤，並批「罷團的政治髒手正伸進校園裡！」該網友還說，在國小前擺攤，影響國小學生放學，也影響家長，還有影響用路人的權益，聽說現場有家長在抱怨這件事情！
賴士葆表示，黨政軍退出學校，本來就應該中立，綠營現在圍剿北一女教師區桂芝，用同樣的標準，怎麼可以在校園旁擺攤，這不宜啦！如果在距離學校50公尺以外，那可能就比較沒有爭議，但如果在校園旁，「開玩笑，太扯了！」
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