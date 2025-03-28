綠大型造勢與罷團合流 藍質疑綠提供糧草給罷團相互拉抬

民進黨30日將在新北板橋第二運動場辦大型造勢，雖然主題是政策宣講，最大用意其實是為大罷免議題助攻，現場有提供攤位給罷團擺攤宣傳及收件。罷免新北藍委葉元之的團體「大刪元」、雙和罷團都表示會去擺攤，增取曝光及多收一些二階連署書。

雙北是大罷免潮的指標戰區，新北6名藍委都面臨罷免考驗，目前正進行第二階衝刺，為了不讓大罷免潮進入冷卻期，綠營從中央到地方，黨部、黨公職挹注大量人力物力，服務處也成了收件處，也有罷團成立實體總部，還有專屬宣傳車，愈來愈有組織、章法，似有長期抗戰準備。

新北一名藍營議員說，罷團有能耐租實體總部，很明顯是綠營在背後提供糧草、資源，是有策略的應援，30日民進黨造勢場合，提供攤位給罷免團體來擺攤，很明顯就是合流了，相互助攻拉抬。

大刪元發言人莫莉表示，目前第二階段連署最低標是2萬3千餘份，從3月8日第二階段連署開始，到今天已經有1萬5千餘份，不過通過第二階段的安全份數團隊設定在4萬份，舉辦活動時民眾連署會比較踴躍，因此希望參加各式活動，未來團隊也會邀請知名人物持續宣講，讓連署份數不斷提升。

對於民進黨造勢場合提供攤位給罷團來造勢、收件，葉元之說，他2024年是一票票投出來的區域立委，必須對選民負責，他上任後每天兢兢業業做好立委角色，不會受綠營及罷團干擾，也不想多回應關於罷免的議題，相信公道自在人心。