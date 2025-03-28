嚴審成罷免理由 國民黨民調：近6成認同刪不合理預算

國民黨立委嚴審今年度中央政府總預算案，民進黨聲稱胡亂刪除，更成為大罷免理由。不過，根據國民黨今天公布的最新民調，近6成民眾認同立委角色是刪除不合理預算，且7成台灣民意擔心預算過度膨脹，更有7成1民眾支持還錢於民。

國民黨今天舉行民調發布記者會。新北市議員黃心華說明，這次民調中，詢問「有人主張，一個稱職的立法委員，應該要嚴格監督政府施政，刪除不合理預算；也有人主張應該要盡量配合政府施政，幫選區編列更多預算？請問您比較支持哪一種說法？」58.8%民眾認同立委角色應是嚴格監督政府，刪除不合理預算。

國民黨副發言人鄧凱勛指出，當詢問「近幾年政府稅收都出現超徵情形，4年累計超徴1.8兆。請問當政府稅收大幅超過預期時，您是否支持政府將一部分稅收退給人民？」 有7成1民眾支持還錢於民，顯示此議題有高度民意背書來支持，希望民進黨趕快呼應民意，否則合理的懷疑就是民進黨想集錢又集權，要讓賴清德總統當皇帝嗎？

桃園市議員凌濤表示，民進黨說預算太少就搞大罷免，但實際上民意正巧相反，71.9%台灣民意擔心預算過度膨脹。而賴政府有史上新高的2.9兆預算，卻說沒錢可用、車沒油可開，民眾完全不買單。近3兆預算，賴政府卻喊不能做事，是不是太廢？

凌濤分析，30到39歲認為監督政府施政，刪除不合理預算高達71.3％；擔心預算過度膨脹，會造成貪腐的有84.1％，這代表國家中間選民、小家庭的年齡層發現，政府正在造謠，亂用國家預算。

這次民調是由國民黨委託十方民調公司執行，調查時間為3月16日至18日，有效樣本數1072份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3％。