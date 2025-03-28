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秦慧珠稱徐巧芯走火入魔 陳雪生：叫她去看病

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯面臨罷免危機，同黨台北市議員秦慧珠日前在電視台政論節目廣告時段與來賓閒聊時稱說，「年輕人走極端，慢慢地就走火入魔了。」國民黨立委陳雪生今聲援徐巧芯，並嗆秦慧珠去看病。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯面臨罷免危機，同黨台北市議員秦慧珠日前在電視台政論節目廣告時段與來賓閒聊時稱說，「年輕人走極端，慢慢地就走火入魔了。」國民黨立委陳雪生今聲援徐巧芯，並嗆秦慧珠去看病。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯面臨罷免危機，同黨台北市議員秦慧珠日前在電視台政論節目廣告時段與來賓閒聊時稱說，「年輕人走極端，慢慢地就走火入魔了。」國民黨立委陳雪生今聲援徐巧芯，並嗆秦慧珠去看病。

秦慧珠日前上三立政論節目，在廣告時間說，徐巧芯以前當議員的時候奇奇怪怪的事還沒那麼多；進到立法院不是比中指就是穿睡衣，覺得年輕人一直走極端，慢慢就走火入魔，此番言論引發關注。

事後秦慧珠再接受媒體訪問時說，大罷免時代是每個人自己比賽，不像以往選舉是會有兩個候選人比較。她也認為，大罷免是自己跟自己做比較，優點要放大、缺點要改善、問政或服務都要加強，所以面臨罷免立委的困境不一樣。

國民黨立院黨團今早舉行黨團大會，散場時徐巧芯和陳雪生在電梯口被媒體問及對於秦慧珠的看法，陳雪生說，「叫她（秦慧珠）去看病啦！」一旁的徐巧芯趕緊緩頰說，「沒有啦！不要這樣講啦！我跟她很好啦！」、「我跟她其實關係蠻好的」。

罷免

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