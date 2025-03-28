綠營罷免宣講新北萬人壓軸堪比造勢 考驗蘇巧慧動員力

民進黨中央推動「人民是頭家」宣講，為大罷免浪潮助攻，第一階段30日壓軸場選在新北板橋第二運動場，對比其他縣市千人場地，該地可容納2萬人，堪稱選前之夜規模，地方黨公職都有動員配額，多則500人、少則100人，更被視作新北市長熱門人選、市黨部主委蘇巧慧號召力的壓力測試。

不過地方部分黨公職認為，近期連署停滯，宣講活動與收取連署書熱度不成正比，大動員絕對是消耗，如何走入巷弄讓民眾了解訴求才是正解，宣講不該淪造勢場合。

民進黨中央19日宣布啟動人民是頭家宣講，由執政團隊下鄉談總預算案與民生相關衝擊，被認為是為大罷免助攻，希望延續藍委罷免一階審查全過的氣勢，拉抬二階連署氣勢。

從第一場台中場的「永安宮」開始，各地場地大多規模容納2000人左右，不過30日的新北壓軸場，拉升到可容納2萬人左右的板橋第二運動場，是地方大選選前之夜規模。

地方黨務人士透露，為避免「塞不滿人」造成反效果，中央與地方討論後，訂定每位黨公職動員配額，其中黨中央要動員2000人，地方黨部主委500人、立委500人，板橋選區議員1人500人，周邊新莊、三蘆、中永和、土樹三鶯議員1人200人，其他選區議員則要100人。

綠營人士指出，本次宣講由黨中央祕書長林右昌主導，展現其賴清德總統代言人之姿，選定新北舉行大規模壓軸場，展現其劍指新北的企圖，不過從場地租借到動員，則是由黨部主委蘇巧慧扛起責任，也被視作蘇能力的壓力測試，雙方都有不能輸的壓力。

不過大規模動員，卻讓黨內出現不少異音，有在地綠營議員指出，19日公布啟動第一階段宣講，到30日就要動員這麼多人，直言是不可能的任務，近期正是不少社團、神明會活動旺季，時間衝突，讓他們相當為難。

也有議員認為，應針對有藍委選區個別深入突破，並與在地罷團結合，為了怕被人說話脫勾處理，但大拜拜方式，連沒有藍委罷免案的其他選區議員也被要求動員「這些選民都不符合罷免藍委資格，人再多也收不到有效的連署書」

被認為最盡力協助罷免團體之一的民進黨議員林秉宥認為，黨助攻罷免活動他非常認同，下鄉宣講跟民眾面對面更是正確的方向，不過宣講人數、場次多寡，不該流於意氣之爭。

林秉宥認為，目前活動卻與實際上收到連署數量沒有明顯正相關，尤其目前連署有停滯現象，怎麼催實際走入巷弄，催出力道，「收到連署書」才是重點。

綠營有意新北人選動起來，藍營人選也鴨子划水持續備戰，新北市副市長劉和然除了成立粉絲團，也主導新北大巨蛋等重要案件，上周更參與上周藍營反罷免宣講，積極與民眾互動。