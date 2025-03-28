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嘉義非罷免區公民參與不缺席 公民團體綠營連署站VS藍營說明會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
化名「青鳥展翅」上班族公民，臉書成立「2025全國大罷免嘉義不缺席」粉專，串連6間店家提供罷免藍委連署書。記者魯永明／翻攝
化名「青鳥展翅」上班族公民，臉書成立「2025全國大罷免嘉義不缺席」粉專，串連6間店家提供罷免藍委連署書。記者魯永明／翻攝

罷免2階連署即將展開，針對嘉縣市立委王美惠、陳冠廷發起的1階罷免提議法定期限截止，未達門檻無效，但有化名「青鳥展翅」上班族公民，臉書成立「2025全國大罷免嘉義不缺席」粉專，串連6間店家提供罷免藍委連署書，讓「戶籍在罷免區，人在嘉義」的民眾響應大罷免。國民黨縣市黨部規畫舉辦說明會反制惡罷。

公民團體不滿立法院藍白立委擴權，聯手大砍預算，發起罷免連署，多位藍立委將進入罷免2階連署，嘉義無罷免對象，公民參與不缺席，嘉義縣市雖非藍委罷免區，有名上班族化名「青鳥展翅」，成立「全國大罷免嘉義不缺席」臉書粉專，串連6間店家提供罷免藍委連署書，綠營嘉市議員林煒軒服務處也提供罷免藍委連署書。

林煒軒說，提供罷免連署書，讓來嘉義旅遊，或戶籍在罷免區、人在嘉義工作或讀書民眾填寫，許多人看到臉書來索取響應，民眾也可將連署書交服務處代收，協助寄給罷免團體。提供罷免連署書6間店家：民雄鄉仁偉書局、嘉市EV窩咖啡、圓珈琲、青橙坡上、島呼冊店、貳陸陸杉Space。

罷免團體呼籲選民拿出行動力，勿對政治冷漠，立委應推動福國利民政策，藍白立委卻反其道而行，挺罷免民眾說，台灣面對大陸逼統、滲透，內有阻擋民主深化力量，不要對政治冷漠，因為你我冷漠，將助長惡勢力，阻擋民主深化，不利台灣主權安全及發展。

國民黨嘉義縣市黨部說，將配合中央黨部規畫的全台百場說明會，舉辦說明會，邀請黨公職人員參加，反制當家鬧事的民進黨結合部分公民團體，發起的「惡罷」行動，國會過半代表多數民意的藍白立委，攜手推動國會改革、福國利民法案，執政民進黨卻一再阻擋、擴權，走向專制威權政治回頭路。

綠營嘉市議員林煒軒服務處提供罷免藍委連署書。圖／林煒軒提供
綠營嘉市議員林煒軒服務處提供罷免藍委連署書。圖／林煒軒提供
綠營嘉市議員林煒軒服務處提供罷免藍委連署書。圖／林煒軒提供
綠營嘉市議員林煒軒服務處提供罷免藍委連署書。圖／林煒軒提供

罷免

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