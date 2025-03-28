獨／藍控一階補件審查牛步拖延反制士氣 新北：已報給中選會
新北6名區域藍委面臨罷免考驗，基層危機感日深，藍營攜手民團對新北4名綠委提罷免反制，一階補件審查遲遲未通知結果，影響藍營反攻士氣，藍營地方主委質疑「很明顯有政治干擾」。
國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，一階補件後審查時間過長，明顯有政治操作嫌疑，中央想要影響藍營連署進度與節奏。他認為，補件作業審查哪有那麼困難，質疑中央有意拖延，打擊藍營士氣。黃志雄強調，國民黨已有備案，仍會按照規畫推進罷免行動，不會因此放棄。
罷免民進黨新北立委張宏陸行動的發起人吳禹辰說，3月6日送出補件，依規定是25天內完成，最遲是3月31日要回覆是否通過一階，目前過20多天了，遲遲還沒接獲通知，很難不讓人質疑「到底在慢什麼？」
吳禹丞說，張宏陸一階補件需要607件，他們一口氣補1754件，足足是補件門檻的3倍，在字跡、戶籍資料、錯別字等格外謹慎，就算中選會用高標準嚴審也不怕，有信心一定能通過一階，一旦一階通過，就會打鐵趁熱馬上衝刺二階連署。
新北市選委會副總幹事黃堯章說，地方選委會有參與罷免案文件查對作業，近日已將新北補件審查情況報給中選會，最後審定結果要由中選會來公布是否通過一階。
國民黨立委廖先翔說，中選會態度及做法很明顯不中立，對藍、對綠有兩套標準，企圖拖延罷免綠委案補件審查進度，讓罷免案即使進入第三階段投票，罷藍、罷綠時程也會有一段時間差距，顯然有政治考量。廖表示，綠營處心積慮操作大罷免，勢必面臨後繼無力，綠營早就被看破手腳，訴求很能外擴到其他族群，愈來愈多人對大罷免造成社會紛擾而反感，他認為，即便進入投票，綠營心計最後不會得逞。
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