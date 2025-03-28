獨／藍控一階補件審查牛步拖延反制士氣 新北：已報給中選會

新北6名區域藍委面臨罷免考驗，基層危機感日深，藍營攜手民團對新北4名綠委提罷免反制，一階補件審查遲遲未通知結果，影響藍營反攻士氣，藍營地方主委質疑「很明顯有政治干擾」。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，一階補件後審查時間過長，明顯有政治操作嫌疑，中央想要影響藍營連署進度與節奏。他認為，補件作業審查哪有那麼困難，質疑中央有意拖延，打擊藍營士氣。黃志雄強調，國民黨已有備案，仍會按照規畫推進罷免行動，不會因此放棄。

罷免民進黨新北立委張宏陸行動的發起人吳禹辰說，3月6日送出補件，依規定是25天內完成，最遲是3月31日要回覆是否通過一階，目前過20多天了，遲遲還沒接獲通知，很難不讓人質疑「到底在慢什麼？」

吳禹丞說，張宏陸一階補件需要607件，他們一口氣補1754件，足足是補件門檻的3倍，在字跡、戶籍資料、錯別字等格外謹慎，就算中選會用高標準嚴審也不怕，有信心一定能通過一階，一旦一階通過，就會打鐵趁熱馬上衝刺二階連署。

新北市選委會副總幹事黃堯章說，地方選委會有參與罷免案文件查對作業，近日已將新北補件審查情況報給中選會，最後審定結果要由中選會來公布是否通過一階。