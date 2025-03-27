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影／國民黨鳳山宣講不懼場外抗議 現場人潮擠爆

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，現場湧入數千名支持者，場面十分熱烈。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，現場湧入數千名支持者，場面十分熱烈。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，包括立委柯志恩、謝龍介、前立委鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，時事評論員歷史哥等人參與，現場湧入數千名支持者，場面十分熱烈，場外意見表達區則有意見不同的民眾舉牌訴求，警方為防止意外動員上百名警力戒備。

國民黨高雄市黨部的這場政策說明會，舉行前疑似接連遭受威脅。繼先前有特定政營支持者出征廟方、要求取消場地租借後，近日又有網友在網路上揚言，將攜帶「可以一次斃命的物品」參加活動，警方不敢大意特地動員百名警力現場戒備監督，講者陸續上台宣講，台下民眾也跟著搖旗吶喊場面熱烈。

國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，民眾黨主席黃國昌南下宣講。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，民眾黨主席黃國昌南下宣講。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，立委柯志恩（右二）上台演講。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，立委柯志恩（右二）上台演講。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，現場湧入數千名支持者，場面十分熱烈。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，現場湧入數千名支持者，場面十分熱烈。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，場外有民眾舉牌抗議。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，場外有民眾舉牌抗議。記者劉學聖／攝影

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