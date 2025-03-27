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母控藍營要求當吳沛憶罷免領銜人 李孝亮：沒被逼

中央社／ 台北27日電
立委大罷免持續進行，國民黨青年軍李孝亮（右三起）、賴苡任、劉思吟日前赴中選會補件，將罷免立委吳沛憶的2637份連署書補送中選會審核。記者許正宏／攝影
立委大罷免持續進行，國民黨青年軍李孝亮（右三起）、賴苡任、劉思吟日前赴中選會補件，將罷免立委吳沛憶的2637份連署書補送中選會審核。記者許正宏／攝影

民進黨立委吳沛憶罷免案一階提議書不合格率達4成。罷免案領銜人李孝亮的母親說，李孝亮是受國民黨高層要求當領銜人，懇求國民黨不要把從沒做壞事的年輕人推入網羅。李孝亮則說，他不是被利用、也不是被逼迫，願意承擔責任。

國民黨發言人楊智伃表示，由衷敬佩李孝亮的勇氣，面對母親擔憂，李孝亮沒有退縮，而是用一封溫柔堅定的聲明，傳達出年輕人內心深處對理想執著，那不是衝動怒火，而是經過思考與責任感所做出的選擇。

網路流傳一封李孝亮母親的聲明指出，國民黨發動的罷免案被退件後，國民黨高層主管就要求李孝亮成為罷免案領銜人，同時沒有告訴李孝亮將面臨的責任，她要沉痛呼籲國民黨，不應該把壓力加諸在一個年輕人身上。

這份聲明表示，李孝亮過去沒有參與政治經驗，加入國民黨至今僅約4個月，而在國民黨高層授意下被送出的提議書，光第一階段錯假率就高達4成，還有108名已過世者被送出連署，不合格率是全國最高，但李孝亮對這些內容毫不知情；她不希望李孝亮因第二階段連署承擔更多風險，懇求國民黨不要把一個從沒有做過壞事的年輕人推入這樣的網羅中。

李孝亮隨後發布聲明指出，身為兒子，無法否認那是出自一位母親最深沉的愛與擔憂，他知道這場罷免行動讓母親難以安眠、壓力沉重，但他想對媽媽說：「謝謝您為我說話，我知道您是因為愛我。但我選擇站出來，是經過思考後的決定，不是被誰利用，也不是被誰逼迫」。

李孝亮說，這是一場理性的政治行動，他站出來擔任領銜人，不是因為「被指派」，而是因為深感作為公民，他有權利也有義務表達不滿。他有信心走完這條路，因為有很多陪伴的夥伴。

吳沛憶 罷免

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