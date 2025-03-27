高雄藍白聯手反罷免宣講 龍成宮台階坐滿人潮

高雄藍白聯手反制大罷免，今晚搶在民進黨高雄宣講之前，率先在鳳山五甲龍成宮推出政策說明會，人潮滿到廟宇台階，眾人揮舞吶喊「守護台灣民主、台灣人民做主」。民眾黨主席黃國昌率頭呼籲，高雄是民主聖地，當年為民主奮鬥的前輩一定無法忍受現在民進黨的專制、獨裁及墮落，高雄人要帶頭起義，讓反罷免的風吹向全台。

民進黨政治宣講後天（29日）登場，在歷經場地拒借風波後，今晚國民黨高市黨部在龍成宮舉辦「守護人民、人民作主」政策說明會。立委柯志恩、立委謝龍介、民眾黨主席黃國昌，以及前立委鄭麗文、歷史哥李易修等人上台宣講。由於事前有人放話鬧場，外圍大批警力駐守，並設立意見表達區，防止節外生枝。

晚間7點30分活動開始，國民黨高雄市黨籍議員及民眾黨高市黨部前主委莊貽量等多名幹部出席活動。民眾黨主席黃國昌表示，政府過去補貼台電3千億，漲三次電價還不夠，今年虧損已經超過4500億元，還要繼續補貼1千億，他要問民進黨政府，「為何台灣人民納稅錢被你們這樣浪費」；民進黨專制跋扈獨裁，人民才是國家的主人，要從高雄起義，讓這陣風吹到各地，為台灣人民贏得最後勝利。

鄭麗文哽咽說，20年前她在台大校園為守護民主靜坐抗議，現在民進黨卻搜索台南市黨部、地方政府，欺壓政府官員，不僅開民主倒車，且造成寒蟬效應，所幸還有75位有良心學者看不下去民進黨踐踏台灣法治站出來連署，高雄曾發生美麗島事件，民進黨出賣靈魂，已經忘記他們前輩為追求自由民主所做的犧牲。

謝龍介也抨擊，民進黨現在是要把國民黨幹掉，國會才會過半，近來的一連串動作，比60年前的國民黨還「惡質」、「 比白色恐怖還恐怖」，這是新的「綠色恐怖」；賴清德上任後，鬥爭再鬥爭、衝突再衝突， 鬥爭鄭文燦、林岱樺等非派系人物，不能因為初選好就被針對，高雄市長應該讓高雄人決定，不能把黑手伸進來。

柯志恩壓軸登場，她表示，很羨慕民進黨有豪華舞台可宣講，國民黨沒錢，只有簡單的舞台辦活動，行政院3.1兆總預算是歷年最高，藍白凍刪預算僅占6％，院長卓榮泰卻「烏龍轉桌」說刪16％，這是造謠國家隊。柯提及，她被批評刪高雄100億元、229億元，她未來有可能管理高雄這個大家庭，為何要刪高雄預算？民進黨治國無能，只能用大罷免當遮羞布，國民黨若舔共、通匪，請拿出證據來。