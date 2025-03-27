影／竹市雙罷連署遇阻...民眾違停擋連署站前 挑釁作勢動手

新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」第2階段連署已啟動3周，民進黨市議員劉崇顯及曾資程今出動快閃連署站，竟遇到不理性人士大小聲及作勢攻擊。警方強調，若有任何違法行為，將依法處置。

民進黨市議員劉崇顯及曾資程今天出動快閃連署站，前往竹科園區附近的集福宮，竟遇到不理性人士開著車輛違停在紅線上，並阻擋罷免志工視線，還怠速壓油門製造空汙噪音，嚴重干擾志工與市民的連署活動。當志工建議移動違停車輛時，竟遭對方作勢攻擊，雙方一度爆發口角。

曾代表民進黨參選新竹市立委的陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔，今天於科技生活館外宣講時，也遭不明身分人士吼叫、並近距離拍攝。對此，「雙罷」領銜人戴振博表示，尊重新竹市民對罷免案有不同意見，但呼籲理性溝通，切勿以身試法。

林志潔指出，罷免是公民權的一部分，希望社會能夠正面理解這項民主機制，盡可能便利大家行使罷免權。同時，她也提醒，我們尊重每一位市民的意見，但若妨害他人行使罷免連署，依選舉罷免法98條規定，可處5年以下有期徒刑，大家要理性，切勿觸法。