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花蓮民政處長涉查水表案交保撤銷 高分院裁定理由曝光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府民政處長明良臻涉查水表案50萬元交保，遭高分院撤銷，發回地院更裁。本報資料照片
花蓮縣府民政處長明良臻涉查水表案50萬元交保，遭高分院撤銷，發回地院更裁。本報資料照片

花蓮縣政府民政處長明良臻涉及罷免查水表案，涉犯個資法，花蓮地方法院裁定50萬元交保，檢方抗告成功，花蓮高分院今天裁定發回地院更裁，法官認為，明良臻犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，若不羈押，有使案件陷於晦暗不明的可能。花蓮地院排定明天下午3時再開羈押庭。

花蓮市戶政事務所上月派員查對罷免連署人身分，挨批「查水表」，多位議員直指明良臻是幕後黑手，檢調前天展開搜索，並將明良臻等7名被告帶回，檢方僅聲押明良臻，其餘6名被告均交保，花蓮地院開羈押庭，駁回羈押聲請，裁定明良臻50萬元交保。

檢方不服，提出10點抗告，花蓮高分院今天撤銷原裁定，發回花蓮地方法院另為適法處理。

花蓮高分院晚間表示，發回主要理由有幾點，依檢察官檢附證據資料，認為被告確實犯罪嫌疑重大；且基於被告在搜索前及搜索時的作為，以及考量目前偵查時程，認為被告有勾串、滅證之虞。

高分院也認為，審酌被告職務權力、影響力、案件利害人關係等，若不羈押， 有使案件陷於晦暗不明的可能，為保全證據及日後追訴、審判程序不受干擾，難認定沒有羈押的必要性，地院裁定免押，要求不得與本案相關共犯及證人聯繫，難認為完備，有再行審查的必要。

罷免

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