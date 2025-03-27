影／攝影國民黨高雄晚會遇抗議 零星民眾舉字牌叫罵

國民黨高雄市黨部舉辦「守護民主，人民作主」 政策說明會，開場後，約有10多名民眾要進會場，還有人在會場旁叫罵，立即被員警隔開，拿著抗議字牌站在意見表達區，直喊「台灣加油」。

今晚7時30分，國民黨的政策說明會在高雄市鳳山區五甲龍成宮廣場舉行，警方安排警力在進入龍成宮的巷子戒備。

開場後，屢屢有零星民眾進入巷子，在會場牌樓旁叫罵，警方立即動員將叫罵民眾驅離會場。