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影／攝影國民黨高雄晚會遇抗議 零星民眾舉字牌叫罵

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
抗議民眾被警方架離會場。記者林保光／攝影
抗議民眾被警方架離會場。記者林保光／攝影

國民黨高雄市黨部舉辦「守護民主，人民作主」 政策說明會，開場後，約有10多名民眾要進會場，還有人在會場旁叫罵，立即被員警隔開，拿著抗議字牌站在意見表達區，直喊「台灣加油」。

今晚7時30分，國民黨的政策說明會在高雄市鳳山區五甲龍成宮廣場舉行，警方安排警力在進入龍成宮的巷子戒備。

開場後，屢屢有零星民眾進入巷子，在會場牌樓旁叫罵，警方立即動員將叫罵民眾驅離會場。

1名進入廣場叫罵的男子稱，台灣言論自由，他只是要表達造自己的意見，「警察不能這樣」。不過，警方告知，這是合法申請的集會，如有意見應到意見表達區表達，不能干擾集會。男子才到表達區，與其他抗議的民眾約10人左右，在意見表達區，舉起「舔共賣台全都下台」等字牌，讓過往路人看。

抗議民眾在意見表達區舉牌抗議。記者林保光／攝影
抗議民眾在意見表達區舉牌抗議。記者林保光／攝影
抗議民眾在意見表達區舉牌抗議。記者林保光／攝影
抗議民眾在意見表達區舉牌抗議。記者林保光／攝影

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