雲林連署拔釘曹董來宣講 丁學忠：勿把仇恨值帶來

響應全台大罷免雲林縣罷免立委丁學忠一直被視為艱困選區，「雲林拔釘團隊」今天開記者會宣布雲林連署書已突破1萬份，闖進全國排名前10名，為能如期達到3.5萬份罷免安全門檻，將於本月30由反共護台聯盟發起人曹興誠領軍南下雲林北港鎮舉辦大型宣講會，鼓勵雲林鄉親團結勇於罷免傅隨組織。

針對罷團發起拔釘行動，3月30日邀曹董事長到北港罷免宣講，丁學忠表示，公民的選舉權和罷免權都予以尊重。不過據天氣預報當天氣溫下降也會下雨，他提醒大家要攜帶外套及雨具，也希望宣講不要把仇恨值帶來雲林，請大家來享受雲林的熱情及美食。

雲林拔釘罷免丁學忠團隊志工今天化身為「拔釘工人」，回到拔釘連署首站的北港運動公園，以工地封鎖線舉行「剪綵」儀式，藉以訴求雲林鄉親將聯手展開一場社會維修的大工程，連同失靈的國會一併整修，今天正式「開工」。

拔釘志工說，「封鎖線」是用來保護人民安全、免於危險，而不是拿來阻擋人民發聲、將民意拒於門外的封印，期待透過剪綵封鎖線行動，一則慶賀第2階連署收件突破1萬大關，再則展現雲林人不畏打壓、成功突破封鎖線的勇氣。

拔釘志工表示，這段期間許多人因害怕在地勢力與被查水表，不少民眾託人領取連署書帶回家填寫，並暗中分頭號召親友參與連署，其中就有一位阿伯一口氣連署了82份，創下雲林2階最高紀錄，雲林罷免能突破萬份，就因為這些勇於突破恐懼的鄉親，以愛家護國之心創下的奇蹟。

據透露，雲林第1選區的第2階段罷免連署持續展開，估計萬份連署已闖進全國排名前10之列，拔釘團隊預計在4月30日連署截止之前，能破3.5萬份的安全連署門檻，志工說，他們將利用清明連假，設立多個連署點供返鄉鄉親連署，出攤相關資訊請查詢官方社群公告。