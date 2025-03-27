花蓮民政處長涉犯個資法交保 高分院撤銷發回更裁

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府民政處長明良臻（右）昨由法院裁定50萬元交保，檢方提出抗告，高分院裁定撤銷原處分，發回地院更裁。本報資料照片
花蓮縣府民政處長明良臻（右）昨由法院裁定50萬元交保，檢方提出抗告，高分院裁定撤銷原處分，發回地院更裁。本報資料照片

花蓮縣政府民政處長明良臻因罷免「查水表」案，涉嫌違反個資法，地院裁定50萬元交保，檢方火速提抗告，高等法院花蓮分院下午裁定撤銷原處分，發回更裁；花蓮地院表示，待收到高分院通知或資料後，將以最速件處理。

花蓮檢調偵辦「查水表」案，前天搜索民政處及花蓮市戶政事務所等5處，帶回明良臻等7名被告等人，其餘被告在檢方訊後諭令30萬到2萬元不等交保，僅明良臻聲押，花蓮地院昨裁定交保50萬元，不得與共犯、證人聯繫，檢方火速在昨晚6時4分提出抗告，地院於晚間7時32分將抗告案卷宗送交高分院。

花蓮高分院合議庭評議後，下午決定撤銷原處分，發回花蓮地院更裁。花蓮地院表示，收到花蓮高分院裁定及相關卷宗後，即進行後續分案處理，待確認承辦法官後，再由該法官擇定開庭時間。

花蓮高分院今天撤銷縣府民政處長明良臻交保處分，發回地院更裁。記者王思慧／攝影
花蓮高分院今天撤銷縣府民政處長明良臻交保處分，發回地院更裁。記者王思慧／攝影

罷免

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