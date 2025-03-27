國民黨秀2份花蓮選區民調 約5成在地選民反對罷免傅崐萁

大罷免延燒，根據TPOC台灣議題研究中心民調指出，不滿國民黨團總召傅崐萁的民眾達35%，會去投票且會投同意票為32%，不同意為22.8%。國民黨今再發布2份民調指，花蓮選區約五成受訪者反對罷免傅崐萁，以及不支持大罷免；顯示民進黨發動的大罷免毫無民意認同，只是為政黨私利的政治鬥爭行徑。

國民黨指出，根據委託「風傳媒」調查結果，多數花蓮選民不認同民進黨惡罷行徑，針對「民進黨團總召柯建銘號召民眾罷免35席藍委」，高達49.4%受訪者表示不支持；僅25.3%表示支持。被問「同不同意罷免花蓮縣民投票選出的傅崐萁？」，47.6%花蓮縣民表達不同意，同意者僅33.5%。

此外，國民黨指出，艾普羅民調結果也趨向一致，55.5%受訪民眾不支持民進黨發動大罷免，支持僅22.5%。至於罷免立委傅崐萁，也有超過半數的選民不同意，達50.6%，同意者僅33.9%。

國民黨表示，民進黨傾黨政資源全力進行政治鬥爭、惡罷在野黨立委；如今更動用司法手段，意圖恫嚇地方行政機關嚴正查實連署內容的作為，民進黨為延續綠色威權，已經無所不用其極，行政、司法形同當權者打壓異聲、迫害異己的工具；民進黨以民主為黨名，卻行破壞民主之實。

國民黨表示，面對綠色恐怖氛圍越趨嚴峻，國民黨絕無容忍的空間，勢必與民意站在一起，共同起身對抗；呼籲所有厭惡綠色霸權的台灣民眾，不應該再持續隱忍，否則只會讓綠色權貴繼續霸凌台灣百姓，應該勇敢站出來，捍衛自己票選出來的立委，投下反對罷免的票，讓民進黨繼去年國會選舉挫敗後，再次感受到台灣「厭惡民進黨專斷蠻橫」的真正民意。

國民黨委託「風傳媒」民調，於3月16日至18日間，以電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行，共完訪1069人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

另份「艾普羅公司」調查，於3月10日至12日間，以電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行，共完訪1072人，在95%的信心水準下，受訪樣本的抽樣誤差介於±3.0%。