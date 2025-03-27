快訊

可口可樂緊急召回英國多款飲料！1成分含量過高恐釀腎衰竭

仍否認惡行…高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」可看報看電視

柯文哲遞狀了！有血尿、晚上被痛醒恐「腎損傷」 向法官聲請具保停押

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨秀2份花蓮選區民調 約5成在地選民反對罷免傅崐萁

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者曾吉松／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者曾吉松／攝影

罷免延燒，根據TPOC台灣議題研究中心民調指出，不滿國民黨團總召傅崐萁的民眾達35%，會去投票且會投同意票為32%，不同意為22.8%。國民黨今再發布2份民調指，花蓮選區約五成受訪者反對罷免傅崐萁，以及不支持大罷免；顯示民進黨發動的大罷免毫無民意認同，只是為政黨私利的政治鬥爭行徑。

國民黨指出，根據委託「風傳媒」調查結果，多數花蓮選民不認同民進黨惡罷行徑，針對「民進黨團總召柯建銘號召民眾罷免35席藍委」，高達49.4%受訪者表示不支持；僅25.3%表示支持。被問「同不同意罷免花蓮縣民投票選出的傅崐萁？」，47.6%花蓮縣民表達不同意，同意者僅33.5%。

此外，國民黨指出，艾普羅民調結果也趨向一致，55.5%受訪民眾不支持民進黨發動大罷免，支持僅22.5%。至於罷免立委傅崐萁，也有超過半數的選民不同意，達50.6%，同意者僅33.9%。

國民黨表示，民進黨傾黨政資源全力進行政治鬥爭、惡罷在野黨立委；如今更動用司法手段，意圖恫嚇地方行政機關嚴正查實連署內容的作為，民進黨為延續綠色威權，已經無所不用其極，行政、司法形同當權者打壓異聲、迫害異己的工具；民進黨以民主為黨名，卻行破壞民主之實。

國民黨表示，面對綠色恐怖氛圍越趨嚴峻，國民黨絕無容忍的空間，勢必與民意站在一起，共同起身對抗；呼籲所有厭惡綠色霸權的台灣民眾，不應該再持續隱忍，否則只會讓綠色權貴繼續霸凌台灣百姓，應該勇敢站出來，捍衛自己票選出來的立委，投下反對罷免的票，讓民進黨繼去年國會選舉挫敗後，再次感受到台灣「厭惡民進黨專斷蠻橫」的真正民意。

國民黨委託「風傳媒」民調，於3月16日至18日間，以電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行，共完訪1069人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

另份「艾普羅公司」調查，於3月10日至12日間，以電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行，共完訪1072人，在95%的信心水準下，受訪樣本的抽樣誤差介於±3.0%。

傅崐萁 國民黨 罷免

延伸閱讀

民調／同意罷免傅崐萁遠高過不同意 但滿意度大於不滿意

檢搜花蓮縣府「查水表」 傅崐萁：劇本不是都寫好了？

民進黨杯葛公投案 傅崐萁轟：當家鬧事

罷傅崐萁團體洗地沖字「裁傅自由」 花蓮警盤查身分惹議

相關新聞

國民黨秀2份花蓮選區民調 約5成在地選民反對罷免傅崐萁

大罷免延燒，根據TPOC台灣議題研究中心民調指出，不滿國民黨團總召傅崐萁的民眾達35%，會去投票且會投同意票為32%，不...

竹縣罷免進度曝！連署已破萬 綠營啟動民主胖卡巡迴助攻

新竹縣第一、第二選區立委罷免案第二階段連署已進入第3周，為加速民間罷團連署書突破萬份，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與綠營民...

台中罷免活動遇衝突 兩綠民代赴水湳市場打氣

針對台中第四選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔團隊志工昨天在水湳市場遭暴力襲擊，市議員陳淑華、陳俞融上午到水湳市場為公民團體加油...

罷免熱議！王義川桃園開講 身後傳來「反惡罷」

大罷免熱議，民進黨立委王義川今與桃園市黨部、議會黨團開記者會，宣示即起全力協助公民團體二階段連署達標；同一時間，桃園市議...

政務官衝罷免藍委要求立法規範 考院：目前沒計畫

全台大罷免潮來襲，民進黨啟動下鄉宣講，行政部門的政務官也參與，國民黨立委吳宗憲今在立法院司法及法制委員會，質疑有違行政中...

國民黨：偽造罷免連署前五名全針對藍委 檢押不押？

大罷免戰線擴大，民進黨今到北檢按鈴告發九區罷免案的領銜人等罷免民進黨立委案出現「死亡連署」。國民黨表示，依法查辦，但為何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。