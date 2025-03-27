竹縣罷免進度曝！連署已破萬 綠營啟動民主胖卡巡迴助攻
新竹縣第一、第二選區立委罷免案第二階段連署已進入第3周，為加速民間罷團連署書突破萬份，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與綠營民代合作，推出民主胖卡巡迴新竹縣，並設置行動連署站，助力新竹縣罷免行動進一步推進。
一區罷免立委徐欣瑩領銜人余筱菁指出，一區的範圍相較二區更為廣泛，目前罷免徐欣瑩第二階段連署書數量為5千份，距離3萬份目標還有一段距離，最理想盼達到4萬5千份，未來將利用民主胖卡，來突破徐欣瑩、國民黨設下的重重阻礙。
二區罷免立委林思銘領銜人謝婷婷表示，截至目前，二區的罷免活動已收集超過7千份連署書，但距離目標4萬份仍有一段距離。特別感謝主委鄭朝方提供民主胖卡，以及歐陽霆提供器材，接下來周末也會舉辦多場快閃連署。
民進黨籍新竹縣議員歐陽霆指出，中央黨部已宣布，全國各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站，協助大罷免，昨天中常會更宣布啟動第二階段「人民是頭家」下鄉宣講活動，一個月內深入全台各地方擴大舉辦三百場的政策宣講會，竹縣也將依循中央指示舉辦。
此外，黨中央期望黨籍議員能協助完成2022年當選票數30%的連署書目標，歐陽霆強調，自己在本屆的當選票數為4441張，30%的連署書大約為1300份左右。過去2周已積極收取連署書，目前已快達成目標，為力拚罷免第二階段過關進入第三階段投票，本周開始在新竹縣夜市設置快閃連署站，未來更將搭配民主胖卡推動連署站。
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