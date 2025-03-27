快訊

扯！台東速限70他飆到171公里…下場曝光 民眾諷：南迴最速男GG

金賽綸親送求救信給金秀賢卻撲空 「希望有天笑著相見」全文曝光

一堆人按過！他曝財政部發票兌獎APP這處「不是按鈕」 網崩潰：被騙好久

竹縣罷免進度曝！連署已破萬 綠營啟動民主胖卡巡迴助攻

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為加速民間罷團連署書突破萬份，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與綠營民代合作，推出民主胖卡巡迴新竹縣，並設置行動連署站。記者黃羿馨／攝影
為加速民間罷團連署書突破萬份，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與綠營民代合作，推出民主胖卡巡迴新竹縣，並設置行動連署站。記者黃羿馨／攝影

新竹縣第一、第二選區立委罷免案第二階段連署已進入第3周，為加速民間罷團連署書突破萬份，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與綠營民代合作，推出民主胖卡巡迴新竹縣，並設置行動連署站，助力新竹縣罷免行動進一步推進。

一區罷免立委徐欣瑩領銜人余筱菁指出，一區的範圍相較二區更為廣泛，目前罷免徐欣瑩第二階段連署書數量為5千份，距離3萬份目標還有一段距離，最理想盼達到4萬5千份，未來將利用民主胖卡，來突破徐欣瑩、國民黨設下的重重阻礙。

二區罷免立委林思銘領銜人謝婷婷表示，截至目前，二區的罷免活動已收集超過7千份連署書，但距離目標4萬份仍有一段距離。特別感謝主委鄭朝方提供民主胖卡，以及歐陽霆提供器材，接下來周末也會舉辦多場快閃連署。

民進黨籍新竹縣議員歐陽霆指出，中央黨部已宣布，全國各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站，協助大罷免，昨天中常會更宣布啟動第二階段「人民是頭家」下鄉宣講活動，一個月內深入全台各地方擴大舉辦三百場的政策宣講會，竹縣也將依循中央指示舉辦。

此外，黨中央期望黨籍議員能協助完成2022年當選票數30%的連署書目標，歐陽霆強調，自己在本屆的當選票數為4441張，30%的連署書大約為1300份左右。過去2周已積極收取連署書，目前已快達成目標，為力拚罷免第二階段過關進入第三階段投票，本周開始在新竹縣夜市設置快閃連署站，未來更將搭配民主胖卡推動連署站。

民進黨籍新竹縣議員歐陽霆指出，中央黨部已宣布，全國各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站，協助大罷免。記者黃羿馨／攝影
民進黨籍新竹縣議員歐陽霆指出，中央黨部已宣布，全國各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站，協助大罷免。記者黃羿馨／攝影
為加速民間罷團連署書突破萬份，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與綠營民代合作，推出民主胖卡巡迴新竹縣，並設置行動連署站。記者黃羿馨／攝影
為加速民間罷團連署書突破萬份，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與綠營民代合作，推出民主胖卡巡迴新竹縣，並設置行動連署站。記者黃羿馨／攝影
為加速民間罷團連署書突破萬份，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與綠營民代合作，推出民主胖卡巡迴新竹縣，並設置行動連署站。記者黃羿馨／攝影
為加速民間罷團連署書突破萬份，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與綠營民代合作，推出民主胖卡巡迴新竹縣，並設置行動連署站。記者黃羿馨／攝影
一區罷免立委徐欣瑩領銜人余筱菁指出，一區的範圍相較二區更為廣範，目前罷免徐欣瑩第二階段連署書數量為5千份，距離3萬份目標還有一段距離。記者黃羿馨／攝影
一區罷免立委徐欣瑩領銜人余筱菁指出，一區的範圍相較二區更為廣範，目前罷免徐欣瑩第二階段連署書數量為5千份，距離3萬份目標還有一段距離。記者黃羿馨／攝影
二區罷免立委林思銘領銜人謝婷婷表示，截至目前，二區的罷免活動已收集超過7千份連署書，但距離目標4萬份仍有一段距離。記者黃羿馨／攝影
二區罷免立委林思銘領銜人謝婷婷表示，截至目前，二區的罷免活動已收集超過7千份連署書，但距離目標4萬份仍有一段距離。記者黃羿馨／攝影

罷免

延伸閱讀

台中罷免活動遇衝突 兩綠民代赴水湳市場打氣

罷免熱議！王義川桃園開講 身後傳來「反惡罷」

政務官衝罷免藍委要求立法規範 考院：目前沒計畫

國民黨：偽造罷免連署前五名全針對藍委 檢押不押？

相關新聞

竹縣罷免進度曝！連署已破萬 綠營啟動民主胖卡巡迴助攻

新竹縣第一、第二選區立委罷免案第二階段連署已進入第3周，為加速民間罷團連署書突破萬份，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與綠營民...

台中罷免活動遇衝突 兩綠民代赴水湳市場打氣

針對台中第四選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔團隊志工昨天在水湳市場遭暴力襲擊，市議員陳淑華、陳俞融上午到水湳市場為公民團體加油...

罷免熱議！王義川桃園開講 身後傳來「反惡罷」

大罷免熱議，民進黨立委王義川今與桃園市黨部、議會黨團開記者會，宣示即起全力協助公民團體二階段連署達標；同一時間，桃園市議...

政務官衝罷免藍委要求立法規範 考院：目前沒計畫

全台大罷免潮來襲，民進黨啟動下鄉宣講，行政部門的政務官也參與，國民黨立委吳宗憲今在立法院司法及法制委員會，質疑有違行政中...

國民黨：偽造罷免連署前五名全針對藍委 檢押不押？

大罷免戰線擴大，民進黨今到北檢按鈴告發九區罷免案的領銜人等罷免民進黨立委案出現「死亡連署」。國民黨表示，依法查辦，但為何...

吳崢告發9區立委罷免案涉死亡連署 批是組織性偽造文書

立委罷免案幽靈死亡連署層出不窮，民進黨發言人吳崢今再度到台北地檢署針告發9區立委罷免案領銜人，涉偽造文書及違反個資法，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。