台中罷免活動遇衝突 兩綠民代赴水湳市場打氣
針對台中第四選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔團隊志工昨天在水湳市場遭暴力襲擊，市議員陳淑華、陳俞融上午到水湳市場為公民團體加油打氣，支持公民團體的罷免連署活動。陳淑華說，台灣公民以和平理性的民主程序應受到保障，這更是自由台灣的基本價值。
陳淑華說，她譴責任何形式的暴力，以及宣傳、鼓吹攻擊行為、暴力形式的主張及手段。中共以武統威嚇台灣，國民黨變相附和，竟然罵台灣政府而不譴責，甚至聲援中配亞亞的武統論，導致國民黨人瀰漫暴力思想及做法，令人不齒。呼籲公民大眾站出來，以平和的罷免連署，進行台灣的民主程序。
陳俞融說，公民運動是民主社會的一部分，應該受到尊重與保障。罷免團體志工在宣講時竟遭遇暴力攻擊，這樣的不理性行為，無論立場如何，都不應該發生。
陳俞融譴責一切不理性的攻擊行為，並強調民主社會的核心價值就是「尊重與包容」。陳俞融呼籲所有支持或反對罷免的民眾，應該以理性方式表達意見，而非訴諸暴力，唯有尊重彼此的選擇，才能真正實踐民主精神。
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