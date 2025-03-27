罷免熱議！王義川桃園開講 身後傳來「反惡罷」

大罷免熱議，民進黨立委王義川今與桃園市黨部、議會黨團開記者會，宣示即起全力協助公民團體二階段連署達標；同一時間，桃園市議會國民黨團也開「反惡罷、反廢死」記者會，雙方僅一牆之隔，煙硝味濃厚，議會駐衛警都站到走道防範擦將走火。

民進黨今天在桃園市議會民進黨團辦公室開記者會。桃園市黨部主委黃傅淑香表示，民進黨日前開全國黨部主委會議，決定全國黨公職投入大罷免。關於這點，桃園市黨部早就全力以赴，之前宣講會場面非常熱烈，顯見市民非常關心的國會未來方向，議員們未來也會陸續舉辦宣講會，協助民團擺攤連署，大家一起守護民主自由。

王義川致詞時提到國民黨立委一邊爭取中央預算支持地方建設、一邊刪除中央預算，然後對外界質疑，都推給政黨惡鬥。他表示，不可以早上會勘學校廁所改善、下午刪教育部預算，也不可以上午爭取鐵路地下化與捷運軌道建設、晚上刪除凍結交通部預算，「沒有人這樣搞的」。

王義川致詞時，民進黨團辦公室隔壁的國民黨團辦公室也在開記者會，藍營黨團總召林政賢與20多名議員大喊「反惡罷、反廢死」口號，雙方僅一牆之隔，聲音相互干擾，引起駐衛警注意，但各自就立場表達意見，為針對干擾加以評論。

藍營認為罷免案是綠營與側翼發動，以仇恨驅動，讓政黨和諧蕩然無存，因此予以譴責與反對。林政賢指出，桃園6名藍委上任一年多為桃園爭取很多建設及經費，通過財劃法也挹注桃園財政不少，民進黨為反對玵反對，對桃園財政完全沒有幫助。

林政賢與議員梁為超、陳美梅也提到中央政府今年預算是歷年最高，各部會哭窮賣慘，實應檢討自己為何執行不力；議員舒翠玲更直指民進黨就是選書不認輸，議員詹江村也譴責綠營無理由罷免立委開了不好先例。