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政務官衝罷免藍委要求立法規範 考院：目前沒計畫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
考試院秘書長劉建忻上午赴立法院司法及法制委員會列席報告業務概況及立法計畫並備質詢。記者林伯東／攝影
考試院秘書長劉建忻上午赴立法院司法及法制委員會列席報告業務概況及立法計畫並備質詢。記者林伯東／攝影

全台大罷免潮來襲，民進黨啟動下鄉宣講，行政部門的政務官也參與，國民黨立委吳宗憲今在立法院司法及法制委員會，質疑有違行政中立，行政院成為最大競選總部。吳問考試院秘書長劉建忻，何時可以提出「政務人員法」草案？劉說，目前沒有在立法計畫裡，有其他優先順序。

自民進黨啟動大罷免藍委後，日前正式啟動下鄉宣講，並且也以今年度中央政府總預算遭刪凍比例過高，造成政府無法運作為由，宣講以強化罷免正當性。行政院政務委員陳時中、衛福部次長林靜儀也於今年草屯鎮長補選時，出席民進黨候選人的造勢競選活動。

吳宗憲質疑，政務官出席政治活動，並且宣傳大罷免等，有違行政中立，行政院變成最大競選總部。考試院曾於民國101年，提出政務人員法草案，考試院是否要再提出？

劉建忻說，是否由考試院提出政務人員法一直是爭論，政務官不是沒有行政中立規範，如果動用機關資源是不可以的，但是參與政治活動而言，政務官跟事務官會不一樣。

吳宗憲表示，他接受政務官跟常任文官的程度有所區別，也不會要求兩個拉到一樣，但書最近發生的事情看，行政院假借政策宣傳，到處喊大罷免，用的行政院下鄉政策宣傳，怎麼相信是行政中立？以草屯鎮長補選為例，陳時中、林靜儀不也去大呼小叫，甚至講罷免？這些人去也是掛官銜去，非用個人名義去，去的時候要不要使用公務車跟帶隨扈？

吳宗憲繼續說，考院既然在101年提過政務人員法草案，他認為應就政務官行政中立的部分速有規範，否則「反正法無明文，我就幹我的」， 政務官多是事務官的長官。是否提出專法規範政務官？

劉建忻說，每屆考試院對此都有各自想法，會把吳宗憲的意見帶回去。他沒辦法保證要多少時間，這涉及職權爭論，歷來沒有解決。除了類似行為規範，還有很多面向。目前沒有在立法計畫裡，有其他優先順序。

罷免

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