政務官衝罷免藍委要求立法規範 考院：目前沒計畫

全台大罷免潮來襲，民進黨啟動下鄉宣講，行政部門的政務官也參與，國民黨立委吳宗憲今在立法院司法及法制委員會，質疑有違行政中立，行政院成為最大競選總部。吳問考試院秘書長劉建忻，何時可以提出「政務人員法」草案？劉說，目前沒有在立法計畫裡，有其他優先順序。

自民進黨啟動大罷免藍委後，日前正式啟動下鄉宣講，並且也以今年度中央政府總預算遭刪凍比例過高，造成政府無法運作為由，宣講以強化罷免正當性。行政院政務委員陳時中、衛福部次長林靜儀也於今年草屯鎮長補選時，出席民進黨候選人的造勢競選活動。

吳宗憲質疑，政務官出席政治活動，並且宣傳大罷免等，有違行政中立，行政院變成最大競選總部。考試院曾於民國101年，提出政務人員法草案，考試院是否要再提出？

劉建忻說，是否由考試院提出政務人員法一直是爭論，政務官不是沒有行政中立規範，如果動用機關資源是不可以的，但是參與政治活動而言，政務官跟事務官會不一樣。

吳宗憲表示，他接受政務官跟常任文官的程度有所區別，也不會要求兩個拉到一樣，但書最近發生的事情看，行政院假借政策宣傳，到處喊大罷免，用的行政院下鄉政策宣傳，怎麼相信是行政中立？以草屯鎮長補選為例，陳時中、林靜儀不也去大呼小叫，甚至講罷免？這些人去也是掛官銜去，非用個人名義去，去的時候要不要使用公務車跟帶隨扈？

吳宗憲繼續說，考院既然在101年提過政務人員法草案，他認為應就政務官行政中立的部分速有規範，否則「反正法無明文，我就幹我的」， 政務官多是事務官的長官。是否提出專法規範政務官？

劉建忻說，每屆考試院對此都有各自想法，會把吳宗憲的意見帶回去。他沒辦法保證要多少時間，這涉及職權爭論，歷來沒有解決。除了類似行為規範，還有很多面向。目前沒有在立法計畫裡，有其他優先順序。