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國民黨：偽造罷免連署前五名全針對藍委 檢押不押？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨國政基金會副執行長凌濤。本報資料照片
國民黨國政基金會副執行長凌濤。本報資料照片

罷免戰線擴大，民進黨今到北檢按鈴告發九區罷免案的領銜人等罷免民進黨立委案出現「死亡連署」。國民黨表示，依法查辦，但為何台南立委罷免名冊偽造文書案，檢方不約談不調查，就用羈押禁見的司法大刀恐嚇在野黨？質疑是綠色司法雙標。

檢調全面偵辦死亡連署，傳出劍指藍營黨中央；民進黨今又前往告發罷綠委案件涉死亡連署。

國民黨國政基金會副執行長凌濤質疑，國民黨周一已經到北檢告發罷團涉偽造文書及違反個資法，現在偵辦進度如何？怎麼會對台南市黨部又是一個樣？綠色司法雙標只會砍向在野黨，幾個罪名過去史無前例，民眾已經感覺到綠色司法恐怖的恐懼。

國民黨發言人楊智伃指出，中選會日前公布，偽造連署案件最多的前五名，全數來自針對藍營立委的罷免團體，其中罷免游顥團體（14件）、罷免高虹安團體（13件）、罷免馬文君團體（11件）、罷免丁學忠團體（10件）、罷免鄭正鈐團體（8件）。

楊智伃反問，這些案件地檢署辦不辦、搜不搜、要不要羈押禁見，用相同方式對付這些罷團？國民黨嚴正呼籲不要把司法變成大罷免的政治工具。

罷免

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