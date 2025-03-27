影／329高雄綠營舉辦罷免宣講 卓榮泰將出席
針對國會藍白聯手，多次否決行政院提出的覆議案，並把預算被亂刪、法案被亂修，高雄市民進黨黨團將在本周六下午在高雄三民公園舉辦「#人民是頭家」政策宣講會，包括行政院長卓榮泰率領行政團隊，海委會主委管碧玲、內政部長劉世芳、政務委員陳時中，還有高雄市長陳其邁與高雄8名立委們一起同台，將向民眾宣講施政成績。
高雄市民進黨黨團表示，這場政策宣講會主要是要向民眾報告民進黨執政的成績，以及在野黨惡搞國會將造成的後果，邀請民眾前來參加，用南方的力量支援前線。
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