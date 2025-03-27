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影／329高雄綠營舉辦罷免宣講 卓榮泰將出席

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
民進黨高雄市黨團將在本周六在高雄市三民公園舉辦人民是頭家政策宣講會，出席陣容堅強。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市黨團將在本周六在高雄市三民公園舉辦人民是頭家政策宣講會，出席陣容堅強。記者劉學聖／攝影

針對國會藍白聯手，多次否決行政院提出的覆議案，並把預算被亂刪、法案被亂修，高雄市民進黨黨團將在本周六下午在高雄三民公園舉辦「#人民是頭家」政策宣講會，包括行政院長卓榮泰率領行政團隊，海委會主委管碧玲、內政部長劉世芳、政務委員陳時中，還有高雄市長陳其邁與高雄8名立委們一起同台，將向民眾宣講施政成績。

高雄市民進黨黨團表示，這場政策宣講會主要是要向民眾報告民進黨執政的成績，以及在野黨惡搞國會將造成的後果，邀請民眾前來參加，用南方的力量支援前線。

民進黨高雄市黨團將在本周六在高雄市三民公園舉辦人民是頭家政策宣講會。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市黨團將在本周六在高雄市三民公園舉辦人民是頭家政策宣講會。記者劉學聖／攝影

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