吳崢告發9區立委罷免案涉死亡連署 批是組織性偽造文書

立委罷免案幽靈死亡連署層出不窮，民進黨發言人吳崢今再度到台北地檢署針告發9區立委罷免案領銜人，涉偽造文書及違反個資法，他強調秉持「上窮碧落下黃泉」精神，對於以抄名冊方式攻擊民進黨委員，通通一個都不會放過。

民進黨發言人吳崢3月7日到北檢告發「幽靈連署」，直指罷免連署中有559位死亡連署，質疑明顯就是大規模名冊抄襲，提告罷免團體領銜人涉偽造文書等罪嫌。

吳崢今指出，20天前告發4區立委陳瑩、伍麗華、吳思瑤、王定宇遭惡意連署，持續蒐證後，今日再告發新北蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘，高雄許智傑、黃捷，宜蘭陳俊宇，台北吳沛憶，台南林俊憲等9區的連署罷免案，涉抄名冊偽造不存在連署，罷免案領銜人及相關涉案被告涉偽造文書及違反個資法。

吳崢表示，國民黨針對民進黨的立委發動罷免，經統計不合格率3成，死亡連署計1748人；他認為，這不會是國民黨所稱少數民眾反串、不小心填寫資料，或是民眾過度熱心，把家中已經過世的親人寫上去，明顯只有一種可能，系統性、組織性的偽造文書，拿出名冊偽造不存在的連署，「我們認為這絕非個別選區個案」。

吳崢指出，民進黨會秉持「上窮碧落下黃泉」的精神，國民黨想要濫用台灣的民主制度，用犯罪偽造文書方式、抄名冊的方式，攻擊民進黨籍委員，通通一個都不會放過。