民調／同意罷免傅崐萁遠高過不同意 但滿意度大於不滿意
大罷免延燒，國民黨立院黨團總召傅崐萁被綠營視為指標，但其地方實力堅強，此戰被視為「雞蛋碰高牆」。最新民調指出，不滿傅崐萁的民眾達35%，會去投票且會投同意票為32%，高於25%門檻，不同意則為22.8%，但相較其他藍委，傅滿意度仍大於不滿意。
根據TPOC台灣議題研究中心近期所做民調，整體不滿意傅崐萁的比例為35%，值得注意的是，民眾黨有34.3%不滿、中立選民也有27.5％表示不滿。一名熟悉花蓮生態的罷團人士分析，過去不少花蓮人在總統選舉票投民眾黨，「這群人的意見可能會害到傅崐萁。」
此外，針對罷免參與度，民調顯示有24％花蓮縣民有意願參與二階連署，一定會去的有17%；58%花蓮縣民眾有意出門參與投票，有意出門投票者中，支持罷免者為32.7％，大於不支持者22.8％，兩者差距達10％。
知情人士分析，願意投下同意罷免的比例相當高，已過罷免成功要件之一的25%門檻，以此角度來看，「傅崐萁有危險性。」
但該人士提到，在上份民調中，幾乎所有藍委滿意度與不滿意度都呈現死亡交叉，不滿意度大於滿意度，只有傅崐萁傅崐萁守住這點，滿意度仍高，若花蓮挺傅人士喊出「搶救傅崐萁」，有機率追得上10%差距。
目前花蓮罷團二階連署如火如荼進行中，儘管有24％民眾有意願參與二階連署，一定會去的占17%，該人士認為「數字有點危險」，因為不是喊出連署就一定會站出來，但這份民調僅調查花蓮縣內民眾，還沒算上外地遊子，未來還是要挨家挨戶掃街找出這17％。
該人士觀察，目前花蓮市對傅崐萁最不滿，其他選區仍滿意仍高，但有此數據「已是20年來的奇蹟」，推測與無黨籍人士即將投入罷免有關。
本次民調由TPOC台灣議題研究中心調查，對象為戶籍於花蓮縣、年滿20歲民眾，調查時間為3月24日至25日，採用市話調查進行採用中華民國住宅電話簿進行尾數2位隨機撥號，調查完成後針對樣本之戶籍地、年齡、 性別、教育程度進行多重反覆加權，區域立委加權前訪問807份，在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為±3.45％。
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