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罷免林俊憲、王定宇一階補件 南市選委會：查對嚴謹籲勿觸法

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市選委會呼籲罷免團體應遵守法令，目前對立委林俊憲、王定宇的罷免案進入一階補件查對中。圖／市府提供
台南市選委會呼籲罷免團體應遵守法令，目前對立委林俊憲、王定宇的罷免案進入一階補件查對中。圖／市府提供

全台各地罷免行動如火如荼展開，卻接連傳出偽造連署、冒名簽署及查對爭議等疑雲，引發社會各界高度關注。台南日前還發生國民黨幹部被法院裁定羈押禁見事件，對此，台南市選委會總幹事姜淋煌表示，查對過程絕對嚴謹、謹守行政中立，呼籲罷免團體應遵守法令。

罷免案第一階段連署過程屢屢爆出不法情事，包括連署名冊涉嫌偽造、死亡連署、冒名連署等情形。南市選委會總幹事姜淋煌表示，台南市選委會絕對會謹守行政中立，公平公正的嚴格審查，呼籲罷免團體應回歸民主初衷，遵守選罷法之規範。勿以身試法、勿再有偽造連署、死亡連署等情形發生。

南市選委會指出，罷免案之主管機關為「中央選舉委員會」（簡稱：中選會），中選後收件後，交由地方選委會進行查對工作。地方選委會則依法分由人事行政總處、銓敘部、內政部役政署、國防部、戶政事務所等單位協查。人事行政總處、銓敘部查對是否公務人員；內政部役政署查對是否為替代役役男；國防部查對是否為現役軍人；戶政事務所查對年齡、居住期間、有無提議前死亡等，前揭單位查證後交由地方選委會彙整，選委會再查對提議人名冊時，如發現有同一筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造之情事，得郵寄查詢單予當事人向其查詢是否為本人簽名或蓋章，並不會以電訪或親訪方式查詢，其過程嚴謹標準一致。

據了解，台南市選委會完成連署人資料查對後，再交由中選會審議並公布結果，第11屆台南市立法委員選舉罷免案提議人及連署罷免人數統計：

第5選舉區林俊憲，原選舉人數 26萬5687人，提議人數 2657人（1%），連署人數 2萬6569人（10%），預估同意票需達6萬6422票（選舉人數4分之1）。原得票數12萬6248票，得票率 76.54%。

第6選舉區王定宇，原選舉人數 26萬0372人，提議人數 2604人（1%），連署人數 2萬6038人（10%），預估同意票需達6萬5093票（選舉人數四分之一）。原得票數 8萬9235票，得票率 46.91%。

罷免

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