二階連署 罷團與綠意見相左

大罷免進入第二階段連署，罷免團體廿四日首次和民進黨高層開會，卻傳出雙方意見有出入。罷團人士表示，罷免團體都希望民進黨能發揮組織力，實質出力助連署，而非推出不痛不癢的議員責任額、「大拜拜」性質的政策宣講會；但民進黨方面認為，罷團仍是主體。

對於罷團與民進黨意見不一，民進黨秘書長林右昌昨表示，這是有人刻意見縫插針，罷免行動是公民自主行動，民進黨一直以來立場，就是全力支援公民團體，有什麼需要都會全力幫忙。派系人士也指出，該消息有民進黨內派系操作痕跡，目標就是衝著林右昌而來，呼籲綠營此時應團結。

罷免團體廿四日與民進黨高層開會，罷團人士表示，當天開會感受到的氛圍是，在民進黨高層想法裡，第二線協助不過是種說法，綠高層真正盤算，是想力拚幾席罷免成功機率較高的國民黨立委；只有民進黨立院黨團總召柯建銘呼應罷團想法，主張民進黨全面介入「大罷免」連署，不要再拖延。

據轉述，民進黨目前作法，是將地方民代服務處變連署站，並要求連署責任額為議員得票數的三成。但就連柯建銘都反對「三成責任額」，批評這如同「腳趾般的額度」，現在是歷史的一刻，民進黨應該負起全責，自己完成連署任務，直接衝到超過二階門檻，如果都要公民團體承擔，民進黨怎自稱是最守護台灣的政黨？

民進黨人士表示，尊重罷免團體有自主性想法，罷免完全就是公民力量的展現。民進黨的立場就是尊重，罷免行動以公民團體為主體，公民團體的自主性與主體性是最重要的，如同民進黨主席賴清德所言，「罷免不是哪一政黨主導，也並非哪一政黨能夠主導」。