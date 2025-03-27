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藍白抗大罷免 綠宣講遍地開花

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇林銘翰／台北報導
民進黨秘書長林右昌宣布，民進黨「人民是頭家」宣講行動將遍地開花，預計舉行300場。記者曾原信／攝影
民進黨秘書長林右昌宣布，民進黨「人民是頭家」宣講行動將遍地開花，預計舉行300場。記者曾原信／攝影

罷免戰線持續擴大中，民進黨秘書長林右昌昨宣布，「人民是頭家」政策宣講會將在全台各縣市遍地開花，加開三百場說明會深入基層。藍白則力抗大罷免，國民黨黨主席朱立倫昨批評中選會工具化、目前在殲滅在野黨；民眾黨主席黃國昌昨赴新竹高呼「新竹一定要守下來」。

民進黨日前啟動第一波「人民是頭家」宣講活動，林右昌昨指出，「人民是頭家」政策宣講會將會擴大舉行，第二階段在全台各縣市遍地開花，加開三百場說明會深入基層；第一階段政策宣講會新竹場將在四月十二日舉行、台北場將在四月十三日舉行。

林右昌也提醒，最近看到國民黨在地方上各種干擾、暴力情況層出不窮，下鄉宣講時，黨中央與地方也要啟動維護罷團人身安全，要成立問題解決應對小組，協助公民團體解決問題。

國民黨主席朱立倫（右）呼籲全黨團結一致，站出來捍衛、支持黨籍立委。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫（右）呼籲全黨團結一致，站出來捍衛、支持黨籍立委。記者鄭媁／攝影

全台大罷免潮進行中，國民黨目前陷入卅五比零劣勢。朱立倫昨在中常會表示，最近大家看得非常清楚，執政黨為了肅清政敵，司法像7-ELEVEN一樣隨時待命；從全台各地、黨內政敵到在野黨主席，台灣司法武器化的目的，就是政治鬥爭，唯賴命是從。

朱立倫也批評，中選會工具化、球員兼裁判，名單一補再補，審核時間一拖再拖，因為中選會正在等待指示，想讓罷藍、罷綠時間脫鉤，「方便殲滅在野黨」。

朱立倫呼籲全黨團結一致，站出來捍衛、支持黨籍立委，讓民進黨的台獨陰謀無法得逞。

對於民進黨將辦三百場政策宣講，國民黨發言人楊智伃表示，民進黨財力雄厚，國民黨會維持自己的步調。他們每一場宣講都是幹部培訓，期望每個來參加宣講的支持者，都變成國民黨在鄰里的宣傳者。

面對罷團鎖定已被停職的新竹市長高虹安，民眾黨第二場「人民要當家」宣講將於卅日在新竹市天公壇公園舉辦。民眾黨主席黃國昌昨日在黨內會議裁示全黨全力以赴，「新竹一定要守下來」，團結對抗綠色威權。

據民眾黨規畫，第二場全民問政宣講卅日下午於新竹市天公壇公園登場，助講者包括黃國昌、高虹安、新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨立委陳昭姿、黃珊珊，另外國民黨立委鄭正鈐謝龍介等人也會站台助講。

朱立倫 林右昌 楊智伃 罷免 謝龍介 邱臣遠 鄭正鈐 陳昭姿 高虹安 黃國昌

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