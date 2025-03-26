藍白台中聯手「惡罷退散」宣講 今晚擠爆會場

全台大罷免升溫，台中6席藍委全陷入罷免風暴，藍白合「惡罷退散平安法會」直播宣講今晚在台中登場。惡罷退散志工隊長、民眾黨蔡壁如說，當家不鬧事，結果綠為大罷免，有錢下鄉搭舞台下鄉「造謠」，還說藍白濫刪預算，部會喊「沒錢買衛生紙」無法運轉。面對大罷免，台灣人怎麼辦？「出來投不同意票」。

「惡罷退散平安法會」直播宣講今晚在國民黨台中市南屯區民眾服務社登場，力挺廖偉翔，除了蔡壁如與歷史哥，藍委羅廷瑋、廖偉翔、吳宗憲和時事評論員王淺秋開講到場宣講，吸引民眾到場聆聽，擠爆會場。

羅廷瑋說，他和廖偉翔當選沒多久就遭罷免，監督過程卻被抹黑施壓醫護、還抹黑說罷團借攤位他去對市場負責人嗆聲「相遇得到」，他形容「我全身都是黑，連呼吸都是錯誤」，他強調，「我們捍衛中華民國、監督每一筆人民血汗錢」。

吳宗憲說，他今天早上在國會被罵垃圾，綠委大呼小叫，他「聽力受損」，我們給政府最高預算，為何會讓部會喊「沒錢買衛生紙」？他質疑，我們面對騙人政府，政府推新青安政策，說要讓年輕人買得起房子，結果房價越來越貴，悲劇是賴清德造成。新的能源綠電可以搞錢，台電繼續編預算採購風機，藍白刪預算，是擋人財路，所以對方才這麼生氣。

吳宗憲指出，你們希望建銘？不能讓柯變柯院長，還打徐巧馨，國會多麼尊嚴，做一些不入流的事，當綠多，要少數服從多數，當綠席次少，民進黨的主民，就是民進黨做主。他事情做不好，就被抹紅，說是中共同路人。是誰台灣帶向戰爭、貧窮？是民進黨，不要想信民進黨鬼扯蛋，我們要讓藍委一席不能少。

廖偉翔說，綠胡搞蝦搞，台大醫學院教授、中研院院士陳培哲都批評賴政府「選舉有術、治國無方」；台灣醫療不足，房價很高，台積電連帶產業鏈出走美國投資，很多業界憂心，人才被掏空，政府在哪裡？賴清德在做什麼？但政府卻在搞大罷免，沒有在治國，所以要給執政黨當頭棒喝，現在綠下鄉都在罵台中市長盧秀燕，想的都是政治。