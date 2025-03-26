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影／罷團志工水湳市場遇推擠叫囂 警：已鎖定涉案人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
罷免團體志工今天在水湳市場活動時，遭人叫囂、推擠，第六警分局獲報後展開偵辦。圖／本報資料照
罷免團體志工今天在水湳市場活動時，遭人叫囂、推擠，第六警分局獲報後展開偵辦。圖／本報資料照

台中第四選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔團隊志工，今早在水湳市場活動時，遭一名男子當街叫囂、動手搶奪志工擴音器，還有推擠女志工的狀況，市議員林祈烽陪同志工在今晚前往第六警分局提告，第六警分局表示，已調閱監視器，鎖定涉案人，依法偵辦。

第六警分局表示，此案在今早獲報，西屯區水湳市場內有公民團體吳姓志工，與立場不同的男子發生口角爭執，警方獲報後立即啟動專案小組依法偵辦，防制暴力。

據查，該團體宣傳地點，原在長安路二段上，志工為讓更多民眾參與，自行移動至長安路與中清西二街口，因市場人潮眾多，且原本地點還有工作人員，警力未隨之移動安維位置，導致未發現有遭立場相左男子不當言語對待、推擠情事。

第六警分局獲報後，已組成專案小組，立即調閱監視器，目前已鎖定涉嫌人，將依法究辦。

第六警分局強調，將秉持依法行政、行政中立執法立場，依「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，確保人民參與活動之安全，民眾立場如有不同，應循正當管道表述，切勿有違法行為。

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